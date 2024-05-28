بدأت السعودية بيع صكوك بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بآجال 3 و6 و10 سنوات، وفق ما أوردته وكالة رويترز الثلاثاء عن خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وتسعى المملكة -وهي أكبر مصدر للنفط في العالم- لطرح سندات دولارية كمصدر للتمويل، فيما تتوسع في الاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير النفطي كالسياحة والترفيه لتنويع اقتصادها بعيدا عن الطاقة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% على أساس سنوي، وفق بيانات سابقة للهيئة العامة للإحصاء.

وسجلت الميزانية العامة للسعودية عجز قدره 12.387 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب بيان لوزارة المالية السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتتوقع السعودية تسجيل عجز كلي خلال العام الجاري قدره 79 مليار ريال، انخفاضا من عجز يقارب 80.95 مليار ريال في عام 2023.

تفاصيل الطرح

(وفق رويترز)

- الحجم القياسي للإصدار عادة لا يقل عن 500 مليون دولار.

- تحديد السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل 3 سنوات

- أما الصكوك أجل 6 سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، 110 نقاط أساس لشريحة الصكوك لأجل 10 سنوات.

- تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين

- تعيين بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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