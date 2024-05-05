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سجلت الميزانية العامة للسعودية عجز قدره 12.387مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب بيان لوزارة المالية السعودية يوم الأحد.

جاء ذلك العجز مع تحقيق إيرادات خلال الربع الأول من العام بلغت 293.433 مليار ريال، فيما تجاوزتها النفقات الإجمالية مسجلة 305.820 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام 181.922 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 2% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول لتبلغ 111.512 مليار ريال.

وتسعى السعودية، وهي أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتستثمر المملكة بكثافة وتسعى أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاعات غير النفطية.

وتتوقع السعودية تسجيل عجز كلي خلال العام الجاري قدره 79 مليار ريال، انخفاضا من عجز يقارب 80.95 مليار ريال في عام 2023.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% على أساس سنوي، وفق بيانات سابقة للهيئة العامة للإحصاء.

وارتفعت الإيرادات النفطية للسعودية في الربع الأول من العام الجاري، رغم تطبيق المملكة لأكثر من خفض لإنتاجها من النفط، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال أول 3 شهور من العام.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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