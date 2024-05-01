انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بتراجع الأنشطة النفطية على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء.

ووفق البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

وتطبق السعودية، خفض طوعي لإنتاج النفط، بمقدار مليون برميل يوميا منذ يوليو 2023 ومددته حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب خفض طوعي ثان بمقدار 500 ألف برميل يوميا والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

إضافة إلى هذا، تطبق السعودية سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

أما الأنشطة غير النفطية، فارتفعت بنسبة 2.8% والأنشطة الحكومة بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024.

وتسرع السعودية، خطط الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية، من أجل تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الأنشطة غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سبيل ذلك، رفعت السعودية تقديراتها للاحتياجات التمويلية للعام الجاري، بنحو 60% لتعزيز الإنفاق وتسريع المشاريع وتعزيز الاحتياطيات العامة، لتصل إلى 138 مليار ريال من ما هو معلن مسبقا في خطة الاقتراض السنوية والتي قدرتها الحكومة مطلع العام بنحو 86 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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