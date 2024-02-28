جمع صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي السعودي ملياري دولار من خلال طرح صكوك دولية لأجل 7 سنوات، وفق ما نقلته رويترز عن وثيقة مصرفية الأربعاء.

وطرح الصكوك واحدة من أدوات التمويل التي تستهدفها السعودية لدعم نفقاتها الاستثمارية للتوسع في الأنشطة غير النفطية وتنويع الاقتصاد وهي خطة يقودها الصندوق السيادي السعودي الذي يدير أصول بقيمة 2.63 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة.

ونهاية العام الماضي، جمعت السعودية قرض دولي بقيمة 11 مليار دولار، لتلبية احتياجاتها التمويلية، مدته عشر سنوات، من 14 مؤسسة مالية دولية، فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية 86 مليار ريال خلال 2024 بعجز في موازنة العام الجاري بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق رويترز، تم طرح الصكوك بعائد عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولى عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وتلقى الطرح طلبات بأكثر من 16 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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