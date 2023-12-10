جمعت السعودية قرض دولي بقيمة 11 مليار دولار، لتلبية احتياجاتها التمويلية، وفق ما أعلنه المركز الوطني لإدارة الدين، الأحد.

وكانت بلومبرغ، نقلت عن مصادر، الشهر الماضي، أن السعودية جمعت قرض مشترك بقيمة 11 مليار دولار، لأجل 10 سنوات لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط وارتفاع المصروفات.

وتسعى السعودية، التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم، لكنها تطبق خفض طوعي للإنتاج حتى نهاية العام المقبل، للتوسع في الإنفاق والأنشطة غير النفطية لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الشركات العالمية لفتح مقرات إقليمية بالرياض.

وتتوقع المملكة، أن تسجل الميزانية خلال العام المقبل عجز بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد إن القرض "ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر".

وشارك في القرض الممتد لعشر سنوات، 14 مؤسسة مالية دولية، وفق البيان.

للمزيد:بلومبرغ: السعودية تقترض 11 مليار دولار لتمويل عجز الميزانية

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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