تم تعيين محمد صفوت رسلان حاكم لمصرف سوريا المركزي خلفا لـ عبد ‏القادر الحصرية، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية "سانا" الجمعة.

ويأتي هذا القرار فيما تسعى سوريا لجذب استثمارات أجنبية وشراكات لدعم اقتصادها المتضرر وبنيتها التحتية المتهالكة بسبب التوترات السياسية التي شهدتها لسنوات، منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية 2024، ورفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة عليها بموجب "قانون قيصر" العام الماضي.

وفي تصريحات بعد يوم من تعيينه نقلتها سانا السبت، قال رسلان، إنه سيتم العمل لإعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي ‏بشكل تدريجي ومستدام بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات ‏الارتجالية‎.

ماذا نعرف عن رسلان؟

( وفق سانا + حسابه على لينكد إن)

- من مواليد عام 1981، في محافظة حلب بسوريا.

- حصل على بكالوريوس، كلية الاقتصاد، قسم المحاسبة، من جامعة حلب عام 2002.

- يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عام في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.

- حصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو في 2011.

- شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري - تم تأسيسه لجمع تمويلات مشاريع إعادة الإعمار والتنمية - وذلك منذ أغسطس 2025 وحتى مايو 2026.

- عمل مستشار أول – لإدارة الائتمان لشركة EY المتخصصة في تقدم حلول متكاملة في الاستشارات، الخدمات المالية، القانونية، والتكنولوجيا، ومقرها لندن، ومارس عمله في ألمانيا في الفترة يناير 2023 حتى أبريل 2025.

– عمل خبير مصرفي في TARGOBANK خلال الفترة أكتوبر 2017 حتى أبريل 2019، وفي دويتشه بنك Deutsche Bank بين أبريل - ديسمبر 2016.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا