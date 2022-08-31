خفضت الإمارات أسعار بيع البنزين والديزل لشهر سبتمبر مقارنة بأسعار أغسطس، بنسب متفاوتة تراوحت بين 6.5% و16.14%، وفق بيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات ) المنشورة على منصتها الإلكترونية.

وهذا التخفيض هو الثاني على التوالي، إذ كانت الإمارات خفضت أسعار البنزين لشهر أغسطس مقارنة بيوليو.

وقبل بداية كل شهر، تحدد لجنة متابعة أسعار الوقود تعرفة البنزين والديزل للشهر الجديد وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط مع إضافة التكلفة التشغيلية.







(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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