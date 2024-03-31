أظهرت نتائج أولية تقدم الحزب المعارض الرئيسي في تركيا حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية التي أُجريت في تركيا يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية ودولية.

وبحسب شبكة "تي آر تي" التركية، فحتى الساعة 23:10 مساء بالتوقيت المحلي حصل حزب الشعب الجمهوري على 37.16% من الأصوات، متقدما على حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وحصد حزب الحرية والعدالة بحلول التوقيت نفسه على 36.27% من الأصوات.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بعدما كانت عملية التصويت بدأت صباح الأحد.

معركة إسطنبول

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات، مساء الأحد، تقدم الرئيس الحالي لبلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وحصل رئيس بلدية إسطنبول على أكثر من 49% من أصوات الناخبين متقدما بذلك على منافسه من حزب العدالة والتنمية مراد قوروم الذي حاز 42.83% من الأصوات بعد فرز 3.67% من صناديق الاقترع، وفق وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام محلية.

ويمثل تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول ضربة قوية لإردوغان، حيث تحظى المدينة بأهمية خاصة لدى الرئيس التركي كونها مسقط رأسه، ونقطة انطلاقه في العمل السياسي.

كما يُنظر للسباق الانتخابي في إسطنبول على أنه بين إمام أوغلو وإردوغان، بالنظر إلى أن الأول يُعتبر أكبر منافس محتمل للرئيس التركي.

ولم تكن تلك المرة الأولى لتقدم إمام أوغلو في إسطنبول، إذ سبق وفاز في انتخابات عام 2019، وهو ما اعتُبر انتكاسة لإردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

بُعد اقتصادي

جاءت الانتخابات المحلية في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها تركيا -ذلك الاقتصاد الناشئ الكبير- منذ سنوات، وهو ما يمثل تحدي للرئيس التركي وشعبيته.

وتشهد تركيا ارتفاع كبير في معدل التضخم، يمثل ضغط على البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية.

والتزم المركزي التركي لسنوات بالتيسير النقدي، لكن في يونيو الماضي وبضغط من التضخم رفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس لكبح التضخم.

جاء ارتفاع التضخم بعد هبوط العملة المحلية مقابل الدولار خلال السنوات الماضية. وفي العام الماضي تراجعت الليرة التركية بنحو 37% أمام الدولار.

وتحظى إسطنبول بأهمية اقتصادية كونها المركز الاقتصادي الرئيسي في تركيا، مع حصتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد، واحتضانها نحو خمس سكان تركيا.





(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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