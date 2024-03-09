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العالم

باكستان

رئيس جديد في باكستان.. من هو آصف علي زرداري؟

رئيس جديد في باكستان.. من هو آصف علي زرداري؟
رئيس جديد في باكستان.. من هو آصف علي زرداري؟
باكستان

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيس للوزراء للمرة الثانية

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيس للوزراء للمرة الثانية
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيس للوزراء للمرة الثانية
باكستان

باكستان: حزبان كبيران يتوصلان لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية

باكستان: حزبان كبيران يتوصلان لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية
باكستان: حزبان كبيران يتوصلان لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية
روسيا

وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني..ماذا نعرف؟

وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني..ماذا نعرف؟
وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني..ماذا نعرف؟
باكستان

نتائج انتخابات باكستان: أداء قوي لمرشحين مستقلين مدعومين من خان وإعادة الاقتراع في 53 مركز

نتائج انتخابات باكستان: أداء قوي لمرشحين مستقلين مدعومين من خان وإعادة الاقتراع في 53 مركز
نتائج انتخابات باكستان: أداء قوي لمرشحين مستقلين مدعومين من خان وإعادة الاقتراع في 53 مركز
باكستان

باكستان: ترقب لإعلان نتائج الانتخابات العامة والجيش يأمل أن تؤدي لاستقرار

باكستان: ترقب لإعلان نتائج الانتخابات العامة والجيش يأمل أن تؤدي لاستقرار
باكستان: ترقب لإعلان نتائج الانتخابات العامة والجيش يأمل أن تؤدي لاستقرار
باكستان

مُحدث- انتخابات باكستان: انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات

مُحدث- انتخابات باكستان: انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات
مُحدث- انتخابات باكستان: انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات
باكستان

باكستان: قتلى ومصابين في انفجارين قبل يوم من انطلاق انتخابات عامة

باكستان: قتلى ومصابين في انفجارين قبل يوم من انطلاق انتخابات عامة
باكستان: قتلى ومصابين في انفجارين قبل يوم من انطلاق انتخابات عامة
بريطانيا

بريطانيا: الملك تشارلز الثالث يعاني من السرطان

بريطانيا: الملك تشارلز الثالث يعاني من السرطان
بريطانيا: الملك تشارلز الثالث يعاني من السرطان
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