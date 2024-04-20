قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية، إن انفجار وقع في مقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية في محافظة بابل، وفق ما نقتله وكالة الأنباء العراقية (واع) السبت.

يأتي الانفجار في وقت تزداد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تنامي التصعيد بين إسرائيل وإيران، بعد هجمات متبادلة خلال الأسبوع الماضي، فيما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أشهر.

واتسعت رقعة حرب غزة لتشمل جماعات مدعومة من إيران في الشرق الأوسط، إذ يتبادل حزب الله اللبناني القصف الجوي مع إسرائيل في المنطقة الحدودية بين البلدين، كما تستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفن بالبحر الأحمر دعما للفلسطينيين وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن العالمية، فضلا عن هجمات على قوات أمريكية في سوريا والعراق.

والحشد الشعبي، هو قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، ومؤلف من فصائل عدة أغلبها شيعية موالية لإيران.

وتسبب الانفجار في خسائر مادية وإصابات، فيما يتم التحقيق في ملابساته، وفق الوكالة (واع).

ونقلت رويترز عن مصادر أن الانفجار نتج عن غارة جوية، وتسبب في مقتل أحد مقاتلي الحشد الشعبي وإصابة 6 آخرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في تغريدة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم السبت، إنها على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق، مضيفة "تلك التقارير غير صحيحة ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم".

وغالبا ما تشن القوات الأمريكية ضربات على فصائل عراقية وسورية لها صلة بإيران، ردا على هجمات تستهدف قواتها في العراق.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، شنت جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا هجمات لأكثر من 150 مرة على قوات أمريكية، وفق رويترز، ومؤخرا تسبب هجوم في مقتل عناصر من القوات الأمريكية.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي. كانت القوات تعمل ضمن تحالف لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش" في 2014، واستمرت في العراق رغم إعلان القضاء عليه في 2019.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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