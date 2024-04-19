تتضارب التصريحات بشأن ضربة إسرائيلية تجاه إيران، ونقلت رويترز عن مصادر إن إسرائيل شنت هجوم على الأراضي الإيرانية يوم الجمعة، فيما نقلت وسائل إعلام وقوع انفجارات.

بينما قال مسؤول إيراني لرويترز إن الانفجارات نجمت عن أنظمة دفاع جوي، فيما نقلت الوكالة عن وسائل إعلام إيرانية أن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الناطقة بالعربية "إرنا" أنه "بعد تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أجزاء ايران للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة،" فإن تقارير مراسليها تشير "إلى أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو انفجارات واسعة النطاق تسببت بأي تهديدات جوية".

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت للمسيرات "بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا وليس بأنظمة دفاع صاروخية،" وأن "نشاط الدفاعات الجوية طبيعي تماما وفي حالة تأهب بنسبة 100%".

وأوضحت أن التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان وسط البلاد، أظهرت أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

ويأتي ذلك عقب هجوم "نادر" شنته إيران قبل أيام، بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مسببة أضرار محدودة للغاية، في خطوة كان ينتظرها العالم كرد لطهران على هجوم قُتل فيه ضباط إيرانيون بدمشق مطلع أبريل الجاري.

ورغم الترقب والتأهب الدولي للهجوم وتداعياته، بالنظر إلى أن إيران وإسرائيل عدوان لدودان في الشرق الأوسط وإلى التوترات التي قد يشعلها الهجوم في المنطقة، لم تشهد الساعات التي تلت انتهاء الهجوم سوى تبادل للتصريحات المحذرة بين البلدين، كعادتهما من قبل.

وتلقي التطورات في المنطقة بظلالها على أسعار الذهب والنفط والأسواق، حيث نقلت رويترز أن أسعار الأسهم العالمية تراجعت، وارتفعت أسعار النفط وانخفضت عوائد السندات الأمريكية يوم الجمعة بعد تقارير عن الهجوم الإسرائيلي.

وبحسب بي بي سي، ارتفع خام برنت لنحو 88 دولار للبرميل فيما اقترب سعر الذهب من مستوى قياسي بعد الحديث عن الضربة، قبل أن يتراجع إلى ما يقرب من 2400 دولار للأوقية.

كانت أسعار الذهب تخطت مستوى 2,400 دولار للأوقية - وكان هذا أعلى مستوى على الإطلاق للمعدن النفيس - يوم الجمعة الماضي، مع تنامي مخاطر التصعيد بين إسرائيل وإيران.

للمزيد: مُحدث- تحليل سريع: أسعار الذهب عند مستوى تاريخي… ما الأسباب؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا