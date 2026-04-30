رفعت الإمارات أسعار الوقود لشهر مايو بنسب بين 8 - 8.7% مقارنة بشهر أبريل، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران الممتدة منذ نهاية فبراير الماضي، فيما أبقت على أسعار الديزل بدون تغيير، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الخميس.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط والتي استضافت نهاية 2023 مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

وجاءت أسعار شهر مايو كالتالي:

- وقود الديزل: 4.69 درهم لكل لتر بدون تغيير.

- بنزين 98 (ممتاز): 3.66 درهم للتر بدلا من 3.39 درهم.

- بنزين 95 (خصوصي): 3.55 درهم لكل لتر بدلا من 3.28 درهم لكل لتر.

- بنزين إي بلس 91: بسعر 3.48 درهم بدلا من 3.20 درهم لكل لتر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

