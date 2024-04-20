نمت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بنحو 8% على أساس سنوي العام الماضي، مع التوسع في قطاعات ذات نمو مرتفع.

وتسعى الإمارات كغيرها من الدول النفطية في الخليج إلى زيادة تنويع اقتصادها والاعتماد على القطاعات غير النفطية في دعم الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط تأثرا بالأحداث العالمية والجيوسياسية.

ونمو التجارة الخارجية لأبوظبي، يتماشى مع ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (السلع والخدمات) لدولة الإمارات خلال 2023 إلى 3.5 تريليون درهم (953 مليار دولار) وهو رقم وصفه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بأنه يأتي "لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية".

ووفق بيانات نقلها مكتب أبوظبي الإعلامي، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة أكثر من 281.9 مليار درهم ( 76.8 مليار دولار) في عام 2023، من 260.4 مليار درهم في 2022.

وأرجع النمو إلى "التوسع الاقتصادي المتنوّع عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، ومواصلة تطوير منظومة الأعمال في أبوظبي".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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