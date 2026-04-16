شاركت 10 مؤسسات مالية وبنوك إماراتية ودولية في توفير تسهيل ائتماني متجدد مشترك ومرتبط بالاستدامة بقيمة 5 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لشركة الدار العقارية الإماراتية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفق بيان الشركة للبورصة الخميس.

تعمل الدار العقارية وهي واحدة من أبرز مطوري العقارات في إمارة أبوظبي منذ 2005 وتعمل عبر قطاعين رئيسيين من خلال شركتي الدار للتطوير بمحفظة أراضي تبلغ 60 مليون متر مربع، والدار للاستثمار التي تشمل وحدة إدارة الأصول بمحفظة 49 مليار درهم من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة.

ولدى الدار أعمال في عدة دول بينها: لندن من خلال شركة "لندن سكوير"، وفي مصر من خلال حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المدرجة في البورصة المصرية. والدار مملوكة

تمتلك شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ التابعة لشركة مبادلة للاستثمار وهي بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي، نسبة 26.76% من الدار.

تفاصيل أكثر

(حسب البيان)

- التسهيل مدته 5 سنوات، بمعدل فائدة متغير، متعدد الشرائح وغير مضمون.

- يتضمن التسهيل الجديد شرائح تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار.

- تدعم الصفقة زيادة مستوى السيولة المتاحة للدار إلى 38.2 مليار درهم ما يوفر لها مرونة مالية.

- تتضمن الجهات المقرضة: بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بنك دبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي- فرع أبوظبي، الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا