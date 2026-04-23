انخفض صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للفنادق الإماراتية العاملة في الضيافة والتموين والمدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من 2026، بنسبة 31% على أساس سنوي، بسبب تداعيات الحرب في إيران، وفق بيان للشركة الخميس.

وقد تضررت دول خليجية وبينها الإمارات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران نهاية فبراير، والتي تبعها ضربات إيرانية ضد دول خليجية ما تسبب في تعطل حركة السفر والطيران.

تعمل شركة أبوظبي الوطنية للفنادق نحو 50 عام، في إدارة الفنادق والعمليات التشغيلية للمطاعم، ومدرجة في سوق أبوظبي منذ عام 2000، وتمتلك شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ التابعة لمبادلة للاستثمار السيادية في أبوظبي 17.5% منها.

تدير الشركة فرق العمليات والفرق التجارية لأكثر من 12 فندق في أبوظبي ودبي وعجمان، وتضم محفظتها فنادق بارزة مثل: ذا ريتز كارلتون أبوظبي، غراند كانال، وفندق وفلل بارك حياة أبوظبي، فندق كمبينسكي ذا بوليفارد دبي، وفندق جي دبليو ماريوت دبي مارينا، وفندق سوفيتل دبي جميرا بيتش.

وخلال الربع الأول من عام 2026، انخفض صافي الأرباح بنحو 31% إلى 108 مليون درهم (29.4 مليون دولار) مع تراجع الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 2% إلى 863 مليون درهم، وفق البيان.

وقالت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، إن جميع القطاعات التشغيلية للمجموعة تأثرت بدرجات متفاوتة نتيجة تداعيات هجمات عسكرية شهدتها الإمارات خلال الربع الأول من العام وتبعها اضطرابات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية.

"كانت قطاعات الضيافة والسفر والنقل الأكثر تأثرا نتيجة تراجع تدفقات السياحة وانخفاض رحلات الأعمال وحالة عدم اليقين في الأسواق. تأثر قطاع التموين بدرجة أقل نسبيا نظرا للطبيعة الأساسية لعملياته وارتباطه بعقوده طويلة الأجل،" وفق البيان.

وبحسب البيان، كان قطاع الفنادق في أبوظبي مرنا في ظل التقلبات الإقليمية، بينما شهد سوق الفنادق في دبي تراجع أكثر حدة مع التطورات الإقليمية.

