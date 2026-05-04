ستتخذ شركة دبي للاستثمار قرار بشأن المضي قدما في طرح أسهم وحدتها العقارية للاكتتاب العام بحلول 15 مايو أو تأجيله إلى أكتوبر، بحسب خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لموقع زاوية.

"سنتخذ قرار نهائي قبل 15 مايو. معظم مستثمرينا إيجابيون للغاية ويحثوننا على المضي قدما في الطرح العام الأولي، حيث لم يتأثر مجمع دبي للاستثمار بالأزمة في المنطقة. وتستمر إيراداته من الإيجارات وعقود التأجير طويلة الأجل في النمو، مما يمنحه رؤية مستقبلية قوية على المدى الطويل،" حسب كلبان لزاوية.

أدت زيادة التوترات الإقليمية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتطورات اللاحقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى دفع العديد من الشركات إلى مراجعة خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

تعتزم دبي للاستثمار بيع حصة 25% في مجمع دبي للاستثمار، أحد أكبر المشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات في الإمارات، وتجري محادثات مع بنوك استثمارية من بينها بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، وسيتي، أرقام كابيتال، وإي إف جي هيرميس.

وتتطلع دبي للاستثمار، التي تضم حوالي 35 شركة تابعة وزميلة في قطاعات التصنيع والعقارات والرعاية الصحية والاستثمارات، إلى طرح عام أولي لأسهم شركة إيميكول، وحدة التبريد المركزي التابعة لها، بالإضافة إلى شركة الإمارات للزجاج وشركة غلوبال فارما للأدوية، وذلك رهنا بالتوسع وظروف السوق المواتية. "لا تغيير في خططنا لطرح عام أولي لأسهم هذه الشركات للاكتتاب العام في السنوات المقبلة،" بحسب كلبان.

وتوقع كلبان أن تتراوح قيمة مجمع دبي للاستثمار بين 10.8 و11 مليار درهم إماراتي. وأضاف: "هذا الرقم متحفظ بعض الشيء، وقد تم خفضه عن القيمة السوقية".

أعلنت دبي للاستثمار عن إجمالي دخل بلغ 4.63 مليار درهم إماراتي في عام 2025، بما في ذلك 1.19 مليار درهم إماراتي من إيرادات الإيجار، مدعوما بنمو أعمالها في العقارات والتصنيع والاستثمار.

بعد تأسيس مجمع دبي للاستثمار، تجري بي للاستثمار حاليا محادثات مع السلطات في إمارات أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكرار هذا النموذج، حسب كلبان. كما تعمل الشركة على تطوير منطقة اقتصادية متكاملة (مجمع دبي للاستثمار أنغولا) على مساحة 2000 هكتار في بارا دو داندي، أنغولا، تضم مناطق صناعية وسكنية وتجارية.

وكانت زاوية قد ذكرت سابقا أن مجمع دبي للاستثمار قد يُطلق موجة الاكتتابات العامة الأولية في دبي بعد عيد الفطر.

وقبل الحرب، شملت قائمة الشركات المرشحة للاكتتاب العام الأولي في الإمارات هذا العام شركة تابعة لشركة دبي القابضة، وهي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، إحدى الشركات الرائدة عالميا في إنتاج الألمنيوم وأكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات، بالإضافة إلى شركة الإنشاءات العربية (ACC) التي تتخذ من أبوظبي مقر لها.

(إعداد: سيبان سكريا، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

