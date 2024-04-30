رفعت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، ملكيتها في شركة سواعد القابضة إلى 100%، بعد الاستحواذ على حصة بـ 83.89%، وفق بيان من الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية الثلاثاء.

وقالت الشركة، إن الصفقة - التي تمت من خلال إحدى شركاتها التابعة - لـ "تعزيز ريادتها في السوق المتنامية لحلول القوى العاملة وسكن العمال،" لكنها لم تذكر قيمة الصفقة.

تأتي الصفقة في ظل انتعاش أنشطة الاستحواذات، مع رغبة الدول للتوسع في الأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمة القطاع غير البترولي، في الناتج المحلي الإجمالي.

وتأسست مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في 2008، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (التي تأسست نهاية التسعينات كجزء مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات) ومقرها أبوظبي.

وتعمل الشركة، في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وتصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة والتطوير العقاري. وبلغ إجمالي أصولها أكثر من 3 مليار درهم نهاية العام الماضي.

أما شركة سواعد القابضة تأسست في عام 2006 وتعمل في مجال خدمات التوظيف، والاستثمارات والتدريب الصناعي وسكن القوى العاملة وإدارة المرافق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا