تعتزم شركة أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز AIR العاملة في مجال التبغ المُنكّه والشيشة، والتي مقرها دبي، تنفيذ خطتها للاندماج والإدراج في بورصة ناسداك الأمريكية خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم التقلبات الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط، وفق بيان عبر موقعها الرسمي نهاية الأسبوع الماضي.

ماذا نعرف؟

(وفق البيان)

كانت شركتا AIR و كانتور إكويتي بارتنرز 3 "Cantor Equity Partners III" وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في ناسداك، أعلنتا العام الماضي عن توقيعهما اتفاقية اندماج أعمال نهائية.

من المقرر أن تُسفر هذه الاتفاقية، عند إتمامها، عن إدراج الشركة المندمجة AIR Global في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة الأمريكية تحت الرمز "AIIR".

ومن المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي CAEP للموافقة على الاندماج في 12 مايو 2026.

ويتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2026، رهنا بالموافقات التنظيمية والشروط المعتادة الأخرى.

نبذة عن AIR

(حسب البيان+ موقعها الإلكتروني)

تأسست عام 1999، ومقرها دبي، وتعمل في أكثر من 90 سوق.

من أشهر منتجاتها الشيشة المنكهة الفاخر، ومنصة Hookah.com للتجارة الإلكترونية للشيشة والنرجيلة وجهاز الشيشة الخالي من الفحم OOKA.

تمتلك مصانع في ولاية عجمان بالإمارات وغرودزيسك مازوفيتسكي في بولندا.

لديها مكاتب في كل من: كارولاينا الشمالية بأمريكا، لندن بالمملكة المتحدة، دبي بالإمارات، دلهي وحيدر آباد بالهند، جدة بالسعودية، ميونيخ بألمانيا، ومدريد بأسبانيا.

للتواصل: zawya.arabic@lseg.com

