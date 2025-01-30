تستهدف شركة طيران الإمارات، استلام 6 طائرات للركاب من طراز ايرباص A350 خلال الشهرين المقبلين، إضافة لـ 10 طائرات للشحن الجوي خلال العامين الجاري والمقبل، حسب ما قاله مسؤولان بالشركة لزاوية عربي على هامش فعالية بالقاهرة الخميس.

وطيران الإمارات هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات المملوكة لحكومة دبي، وتعمل منذ 1985. ويسعى قطاع الطيران للاستفادة من الزخم في السياحة والسفر، بعد أن تكبد خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا.

"ابتدينا استلام الطائرات ايرباص A350 .. (استلمنا) 3 طائرات وبدينا تشغيلهم.. ونتوقع على نهاية السنة المالية الحالية (استلام) 6 طائرات زيادة،" وفق عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتبدأ السنة المالية لشركة طيران الإمارات في أبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "عندنا اليوم 10 طلبات شحن طائرات شحن بوينغ 777.. بتجينا (نستلمها) خلال من الحين (الوقت الحالي) لنهاية 2026".

وحسب كاظم، يمثل قطاع الشحن ما بين 18- 20% من مجموع إيرادات طيران الإمارات.

ومن المنتظر وفق المسؤولين، أن تساهم الطائرات الجديدة في إضافة وجهات جديدة للشركة في قطاعي الشحن والركاب.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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