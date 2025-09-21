اختارت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم EGA بنوك لترتيب طرح عام أولي محتمل قد يكون أكبر الطروحات في الشرق الأوسط، حسب بلومبرغ.

هذه ليست المرة الأولى التي يشار فيها إلى إمكانية طرح أسهم الشركة للاكتتاب حيث سبق أن نُقلت تصريحات وتلميحات بشأن الطرح على مدى ما يقرب من عشر سنوات. يأتي الحديث مجددا عن الطرح في وقت تنتعش فيه الطروحات الثانوية في الإمارات فيما تترقب الأسواق طروحات أولية للاستفادة من توسعات القطاعات غير النفطية.

وحسب بلومبرغ، تجري الشركة - التي تعد أحد أكبر منتجي الألمنيوم بالمنطقة - محادثات مع سيتي غروب، جولدمان ساكس، الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول لقيادة الصفقة. فيما لم يتضح سوق الإدراج بعد.

نبذة سريعة عن الإمارات العالمية للألمنيوم

(وفق موقعها الرسمي وتقارير)

- يعود تاريخ عملها لنهاية السبعينات، وكانت تعمل في دبي تحت اسم دبي للألمنيوم "دوبال". وفي 2013 اندمجت دوبال مع شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" التي تأسست في 2007.

- هي شركة مشتركة بين مبادلة للاستثمار - بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ولديها أصول في دبي، أبوظبي، غينيا، ألمانيا والولايات المتحدة.

- تعمل كشركة متكاملة في إنتاج الألمنيوم، بداية من المادة الخام للألمنيوم وحتى إعادة التدوير.

- تغطي احتياجات السوق المحلية من الألمنيوم تقريبا. تبيع حوالي 10% من إنتاجها محليا، فيما تصدر باقي إنتاجها لأكثر من 50 دولة في آسيا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا والأمريكيتين.

- تشير التقديرات إلى تقييم الشركة بين 10 - 15 مليار دولار.

