تدرس شركة نون للتجارة الإلكترونية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، طرح مزدوج لأسهمها في السعودية والإمارات خلال العامين المقبلين، حسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسسها محمد العبار.

تنشط الطروحات العامة الأولية في الخليج، وتقود هذا الانتعاش البورصة السعودية، التي استحوذت على نحو 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية في النصف الأول من العام، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف بـ "المركز" للخدمات المالية والاستشارات، إضافة لتوسعات القطاع العقاري ضمن خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وبحسب ما صرح به العبار في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز فإن "طرح أسهم نون في غضون 24 شهر يعد أمر منطقي،" مع وجود خطط لإدراج أسهمها في كل من السعودية والإمارات، مضيفا :"من الجيد أن أخصص هذا الربح للمساهمين الحاليين".

وتشهد سوق التجارة الإلكترونية منافسة متزايدة في الشرق الأوسط مع انتشار أكبر للشمول المالي والدفع الإلكتروني وتزايد منصات البيع إلكترونيا.

وسبق أن طرحت شركة أمريكانا للمطاعم التي تعمل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان - التي يرأسها أيضا العبار - أسهمها طرح عام أولي مزدوج في سوقي السعودية وأبوظبي للأوراق المالية نهاية 2022.

(حسب تصريحات العبار لفاينانشال تايمز وتقارير)

- تأسست نون في 2016 بمشاركة من الصندوق السيادي السعودي الذي يقود خطة المملكة لتنويع الدخل بعيدا عن النفط.

- نون هي منصة إلكترونية لشراء وبيع المنتجات، وتتيح تجارة المنتجات الاستهلاكية كالأدوات المنزلية والإلكترونيات والملابس والأحذية وغيرها.

- تعمل نون في السعودية، الإمارات ومصر، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليار دولار.

- تعد نون شركة "شبه مربحة" ولديها خطط لتحقيق أرباح، كما تتطلع لطرح خدمة التوصيل الذاتي في محاولة لخفض التكاليف، ولديها خطط لاستئجار روبوتات بدلا من شرائها بشكل مباشر وتقليل عدد السائقين بنسبة 50% بحلول عام 2027.

- تتطلع نون إلى تعاون محتمل، والمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ لاقتحام أسواق أخرى بما في ذلك الهند.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

