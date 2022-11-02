أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، التي تنشط في قطاعي المطاعم والأغذية، في بيان يوم الأربعاء، نيتها طرح حصة 30% من رأس مالها للاكتتاب العام، بشكل مزدوج ومتزامن ببورصتي أبوظبي والسعودية.

وبحسب بيان الشركة المرسل لسوق السعودية تداول، تعتزم شركة أدبيتو ايه دي انفستمنتس المحدودة بيع نحو 2.5 مليار سهم أي 30% من شركة امريكانا للمطاعم المملوكة لها بنسبة 96%.

ويتشارك في ملكية أدبيتو كل من محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية الإماراتية والصندوق السيادي السعودي ـ صندوق الاستثمارات العامة ـ.

ومن المتوقع أن يسري الاكتتاب من 14 نوفمبر إلى 21 نوفمبر لشريحة الأفراد، وإلى 22 نوفمبر للمؤسسات في السوقين على أن يبدأ التداول بالأسهم في 6 ديسمبر.

نظرة على أمريكانا للمطاعم

تأسست الشركة تحت اسم الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" في 1964 في الكويت، وتمتلك امتيازات بيتزا هات وهارديز وكرسبي كريم وغيرها ووسعت نطاق عملياتها لتشمل السعودية والإمارات والمغرب وكازاخستان ليصل عدد أسواقها إلى 12 دولة.

أدرجت في بورصة الكويت عام 1984، لكن في عام 2016 استحوذ العبار والصندوق السيادي السعودي على حصة أغلبية في الشركة من خلال شركة أدبيتو، المملوكة لهما، وألغت أمريكانا إدراجها من الكويت عام 2018.

في العام الماضي، بلغت إيرادات الشركة 2 مليار دولار، وبلغ صافي ربح مساهمي الشركة الأم 204 مليون دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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