أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "المجموعة" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم، اليوم عن نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن. كانت أعمال أمريكانا للمطاعم مملوكة ومشغلة سابقاً من قبل الشركة الكويتية للأغذية (الأمريكانا) ش.م.ك.م تحت مظلة مجموعة أمريكانا الأوسع والتي كانت تشمل قطاعي المطاعم والأغذية. الطرح العام الأولي سيشمل أعمال شركة أمريكانا للمطاعم فقط.

تعتزم شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة "المساهم البائع" طرح 2،527،089،930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، التي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، في طرحٍ عام أولي مزدوج ومتزامن وإدراج أسهم الطرح في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") والسوق المالية السعودية (تداول) في المملكة العربية السعودية ("المملكة"). وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

وتعد الشركة مسجلة ومؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للوائحه الخاصة بالشركات للعام 2020 وتعديلاته. يمتلك المساهم البائع 96% من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من الاستاذ محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعليقاً على إطلاق الطرح العام الأولي، قال الاستاذ محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم:

"يسرنا أن نعلن عن بدء عملية الطرح العام الأولي، وهي علامةٌ فارقة في تاريخ شركتنا الممتد على مدى خمسين عاماً. نفخر بكون أمريكانا للمطاعم شركة بدأت نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي، وحققت نمواً كبيراً حتى أصبحت الشركة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. بقيادة فريق الإدارة الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة، تمكنا من تعزيز مكانة أمريكانا للمطاعم باعتبارها المشغل الرائد لأفضل العلامات التجارية على المستوى العالمي بفضل التقنيات الرقمية المميزة ونتائجها المالية القوية. وتوفر منصة المطاعم المتنوعة التي أنشأناها مختلف أنواع الأطعمة الأكثر شعبية وتُسعد ملايين العملاء في جميع الدول الاثني عشر التي نعمل فيها. كما أن قوة وتنوع علاماتنا التجارية والخدمات التي نوفرها والنمو المتسارع والأرباح الكبيرة والتدفقات النقدية التي نحققها جميعها عوامل تجعل من أمريكانا للمطاعم شركة رائدة لا منافس لها في المنطقة.

تمثل عملية الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) أول عملية طرح من نوعها في كلا السوقين، وأعتقد أن شركة أمريكانا للمطاعم هي الشركة الوحيدة حالياً القادرة على القيام بهذا النوع من الإدراج. يعد هذا وقتاً مميزاً لدعوة المستثمرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي لمشاركتنا في نجاحنا، وذلك بفضل العوامل الاقتصادية و الديموغرافية القوية التي تدعم نمونا المتسارع".

أبرز نقاط الطرح العام الأولي

· النية للإدراج المتزامن في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) .

· يتمثل الطرح العام الأولي على بيع المساهم البائع حصة من الأسهم العادية في شركة أمريكانا للمطاعم.

· حجم الطرح 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

· من المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر 2022 حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ومن 14 نوفمبر 2022 حتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة.

· من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 6 ديسمبر2022 أو حوالي ذلك التاريخ.

أبرز النقاط في سياسة توزيع الأرباح

· تعتزم أمريكانا للمطاعم الحفاظ على سياسة قوية لتوزيعات الأرباح وتستهدف توزيع أرباح جزئية تبلغ نحو 75% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن يتم دفع التوزيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

· من العام 2023 فما بعد، تتوقع الشركة تبني سياسة لتوزيع الأرباح سنوية. تعتزم الشركة توزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم ، كما تنوي توزيع أي أموال نقدية إضافية غير مخصصة تحديداً للأغراض المؤسسية العامة أو استثمارات النمو أو أنشطة الاندماج والاستحواذ.

· سيتم دفع توزيعات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كاملةً في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

تفاصيل الطرح

يتوقع المساهم البائع بيع 30% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة. ومن المقرر أن يشمل الطرح (1) طرحاً عاماً لشريحتي المستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ("شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة" و "شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية" على التوالي)، و(2) وطرحاً لشريحة المؤسسات المؤهلة في عددٍ من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة").

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد من خلال، وبعد، عملية بناء سجل الأوامر. سيكتتب المشاركون في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في أسهم الشركة بسعر الطرح.

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار باللغتين العربية والانجليزية ("نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات العربية المتحدة") والإعلان العام لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نشرة الإصدار التكميلية باللغتين العربية والانجليزية في المملكة العربية السعودية ("نشرة المملكة العربية السعودية المكمّلة") لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وثيقة الإدراج الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بشريحة المؤسسات المؤهلة.

من المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي من 14 نوفمبر 2022 حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وحتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة. ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في، أو حوالي، تاريخ 6 ديسمبر 2022. يخضع إكمال عملية الطرح وقبول بدء التداول لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويعود السبب وراء إجراء الطرح العام، إلى جانب أسباب أخرى، للسماح للمساهم البائع ببيع جزء من ملكيته لإدارة وتحسين محفظة الأصول الخاصة به بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن توفير سيولة تداول في أسهم الطرح. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي الطرح إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية وجولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين مشتركين و مستشارين ماليين، كما تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م كمدراء الاكتتاب المشتركين ومتعهدو التغطية . وعُيّن بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تعيين الأهلي المالية كمدير الاكتتاب لأغراض الطرح في المملكة العربية السعودية وتم تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.

وفي دولة الإمارات، تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماريه المجتمعي كبنوك تلقي الاكتتاب.

وفي المملكة العربية السعودية تم تعيين البنك الأهلي السعودي و مصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع إعلاناً يؤكد أن الطرح العام الأولي، من وجهة نظرها، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا التصريح فقط، بل يجب عليهم التحقق والتأكد من أن عملية الإدراج متوافقة مع أحكام الشريعة لأغراضهم الخاصة.

نظرة عامة على شركة أمريكانا للمطاعم

تُعد المجموعة أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في الاثنتي عشر دولة التي تعمل فيها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. حققت المجموعة إيرادات بقيمة 2.05 مليار دولار أمريكي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، و1.15 مليار دولار أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022، مع تحقيق ربحية وتدفقات نقدية قوية. وقد بلغ صافي الربح العائد إلى الشركة الأم 204 مليون دولار أمريكي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، و121 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022.

تأسست الشركة في عام 1964 بدولة الكويت وبدأت عملياتها المتعلقة بالعلامة التجارية ويمبي في عام 1970، ثم كنتاكي في عام 1973. وخلال الفترة الممتدة من 1964 إلى 2016، قامت المجموعة بتنويع شراكات الامتياز لتشمل بيتزا هت في عام 1979، وهارديز في عام 1980، وتي جي آي فرايديز في عام 1994، وكرسبي كريم في عام 2006، كما وسعت المجموعة خلال الفترة نفسها عملياتها لتشمل افتتاح مطاعم في الإمارات العربية المتحدة في عام 1979، والمملكة العربية السعودية في عام 1980، والمغرب في عام 2001، وكازاخستان في عام 2008. وفي الآونة الأخيرة في عام 2022، أضافت المجموعة بيتس كوفي إلى محفظة علاماتها التجارية الشهيرة.

في عام 1984، تم إدراج الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ش.م.ك.م ("الشركة الأم السابقة") في بورصة الكويت. وفي عام 2016، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والاستاذ محمد علي راشد العبار بالاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة الأم السابقة للمجموعة من خلال شركتهم الاستثمارية المشتركة، وهي أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة، وقد تبع هذا الاستحواذ عرض شراء إلزامي (يشار إلى هذه الصفقة باسم "استحواذ شركة أدبتيو ") أدى إلى زيادة الملكية الفعلية لشركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس ليمتد في الشركة الأم إلى 96% (بما في ذلك أسهم الخزينة)، في حين تعود الملكية المتبقية و التي تمثل 4% إلى أكثر من 180 مساهم أقلية. ونتيجةً لذلك، قامت الشركة الأم السابقة في 23 ابريل 2018 بإلغاء إدراجها طواعية من بورصة الكويت.

تتميز المجموعة بكونها صاحبة امتياز في منطقة الشرق الأوسط وكازاخستان للعلامات التجارية التالية: كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم، وتي جي آي فرايديز، وكوستا كوفي، وبيتس كوفي وباسكن روبنز. وتعتبر المجموعة كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم بمثابة علاماتها التجارية الرئيسية ("العلامات التجارية الرئيسية")، حيث مثلت 92.4% من إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و92.9% من إيرادات المجموعة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. تمتلك المجموعة علامتين تجاريتين خاصتين وهما ويمبي وتشكن تكا. استمرت المجموعة في توسيع شبكة مطاعمها على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، وحتى تاريخ 30 يونيو 2022، قامت الشركة بتشغيل 2050 مطعماً.

تحظى المجموعة بقدرات فريدة للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواقها الكبيرة والمجزأة والمتنامية من الناحية الهيكلية، باعتبارها صاحبة أكبر سلسلة مطاعم في الأسواق التي تعمل فيها حيث تتمتع بانتشار أوسع للمطاعم مقارنةً بأكبر أربع شركات بعدها مجتمعة في عام 2021. وتضم الأسواق التي تتواجد فيها المجموعة عدداً كبيراً ومتزايداً من السكان المستهدفين الذين يزيد عددهم على 270 مليون نسمة كما في 31 ديسمبر 2021، وتقل أعمار 78% منهم عن 45 عاماً، كما أنها تحظى بعوامل داعمة قوية للإنفاق مثل ارتفاع نمو الاقتصاد والدخل المتاح للإنفاق، وبيئة ضريبية مواتية، إلى جانب ارتفاع القوة الشرائية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم المجموعة لعملائها من خلال منصتها المتعددة القنوات تجربة العلامات التجارية الشهيرة عبر مطاعم المجموعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان في الوقت المناسب لهم وبالطريقة المفضلة لهم. على وجه التحديد، توفر المجموعة 17 تطبيقًا خاصًا، وذلك من خلال الطلب عبر الإنترنت والأكشاك والطلب من خلال رمز الاستجابة السريعة في مطاعمها البالغ عددها 2،050 مطعماً، وتشمل الخدمات عبر القنوات المتعددة الخاصة بها قناة التوصيل وتوفير الطعام من خلال مسار طلبات السيارات، وموصلي الطعام للسيارة، والطلب عبر النقر والتسليم، والوجبات الخارجية وتناول الطعام داخل المطاعم. تستطيع مطاعم أمريكانا التفاعل مع عملائها عبر العديد من نقاط الاتصال، مع تقديم خدمة عملاء فائقة السرعة والراحة والرضا.

أبرز نقاط الاستثمار

مشغل متميز للعلامات التجارية العالمية الشهيرة يتمتع بثقافة تشغيل تركز على العملاء وكفاءة المنصات المتعددة

· المجموعة هي أكبر مشغل لمطاعم تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة (من حيث عدد المطاعم) في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. تركز المجموعة على مستوى من التميز التشغيلي وعلاقات قوية مع مانحي الامتياز وأوجه التآزر على نطاق واسع. وتدير المجموعة مطاعمها من خلال12 علامة تجارية عبر مجالات الاستهلاك الرئيسية، بما في ذلك فئة مطاعم الخدمات السريعة الرئيسية (الدجاج والبرغر والبيتزا) ومطاعم الوجبات السريعة العادية والمطاعم العادية ومحلات وجبات المتعة الخفيفة والمقاهي، بهدف تعظيم حصتها من إنفاق العملاء في إطار منظومة متكاملة ومتعددة القنوات.

· تركز المجموعة بشدة على جودة المنتجات وسرعة الخدمة والعميل بشكل عام، وتضمين مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة في قراراتها الإدارية والمتعلقة بالمكافآت. أدت معايير الخدمة التي تتبناها المجموعة إلى حصول مطاعمها على العديد من الجوائز والأوسمة ضمن أنظمة مانحي الامتياز. تميزت جميع العلامات التجارية الأساسية التابعة للمجموعة من خلال أدائها الذي يعد من أفضل أداء ربعي من قبل مانحي الامتياز، وتتبنى المجموعة ثقافة تقوم على الأداء وتحفيز الموظفين بمختلف مستوياتهم لتطبيق أعلى معايير التميز وخدمة العملاء والأداء المالي.

· تتمتع المجموعة بعلاقات قوية مع مانحي الامتياز وتحظى بمعدل احتفاظ بالعلامات التجارية بنسبة 100% (بخلاف العلامات التجارية التي تخارجت منها طواعيةً وبناءً على رغبتها) كما تتمتع بإمكانيات القنوات المتعددة المتطورة والمتعددة الأشكال، وسجل حافل بخبرات التنفيذ والخبرات الداخلية، كما أن المجموعة شريك مفضل للعلامات التجارية العالمية الشهيرة حيث تحظى بعلاقات طويلة الأجل معهم منذ ما يقارب 50 عاماً. وتعمل المجموعة، في كل المناطق التي تعمل فيها وعلاماتها التجارية، بصفتها صاحب حقوق الامتياز الإقليمي الحصري (بخلاف الاستثناءات المحدودة المتعلقة ببيتزا هت في جدة، وبعض القنوات غير التقليدية مثل القواعد العسكرية ومواقع المطارات).

· يتم إدارة المجموعة للعديد من العلامات التجارية والأسواق من خلال منصة تشغيل واحدة، مما يوفر مستويات كفاءة عالية وقوة تفاوضية من خلال قوتها الشرائية الموحدة، بما في ذلك تجاه الموردين وأصحاب العقارات والمقاولين ومنصات التوصيل وغيرهم من الأطراف المقابلة. وينتج عن الاستخدام المشترك من قبل المجموعة للأصول والأنظمة والموارد الرئيسية عدد من الفوائد، بما في ذلك شراكات استراتيجية مع الموردين واستراتيجيات التوريد لتنويع هيكل التوريد وتقليل التكاليف؛ التخزين للعديد من العلامات التجارية الذي يوفر بنية تحتية لسلسلة التوريد قوية لدعم النمو المستقبلي؛ خدمات مشتركة مُحسَّنة وسلسة لجميع العلامات التجارية في جميع أسواق التشغيل؛ وإمكانيات توحيد نقاط التوصيل للعملاء (last mile) وتجميع السائقين لتحسين الإنتاجية.

· تحافظ أمريكانا للمطاعم على تركيز قوي على الابتكار عبر فئات المنتجات وقنوات البيع والعمليات التجارية. وتقدم المجموعة منتجات محلية وقوائم طعام وابتكارات تتعلق بعروض مصممة لتعزيز جاذبية الأذواق المحلية وتفضيل علاماتها التجارية العالمية. لطالما تميزت مطاعم المجموعة بالابتكار في إدخال تجارب جديدة عالمية، فعلى سبيل المثال، المجموعة هي أول صاحب امتياز يدخل البيتزا الحرفية المُعدة في فرن حجري للعلامة التجارية العالمية بيتزا هت في عام 2022، وتتوقع تقديم الروبوتات في المطاعم بالشراكة مع شركة ميسو تكنولوجيز في مطعم ويمبي القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

· ركزت استراتيجية المجموعة وعملياتها خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 على تنمية قدراتها المتعلقة بالتوصيل، مما أدى إلى زيادة إنتاجية المطاعم بشكل كبير. انخفض متوسط عدد الموظفين لكل مطعم من 20.6 في عام 2019 إلى 19.0 في عام 2021 بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.5% خلال الفترة نفسها.

· تعتقد المجموعة أن لديها واحدة من أقوى أعمال التوصيل للمنازل وتقديم الطعام خارج المطاعم في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمارها في الأصول المادية الخفيفة والمرنة، بالإضافة إلى أسطول التوصيل الخاص بالمجموعة الذي يعزز من توافر سائقي التوصيل واقتصاديات القنوات المميزة. كما في 30 يونيو 2022، كان لدى المجموعة أسطول يضم أكثر من 7,800 سائق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتزم مواصلة زيادة هذا الأسطول بما يتماشى مع نمو أعمالها.

شركة رائدة في السوق بمنطقة مميزة، مدعومة بعوامل هيكلية قوية

· تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان مجتمعة سوقاً لتناول الطعام خارج المنزل بقيمة 56 مليار دولار في عام 2021، مع نمو سنوي مركب متوقع يُقدر بنسبة 14% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، مقارنةً بنسبة 3% فقط خلال الفترة نفسها في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

· تعد المجموعة مشغل المطاعم الرائد من حيث عدد المطاعم والإيرادات في 12 دولة، حيث تتمتع بانتشار أوسع للمطاعم مقارنةً بأكبر أربع شركات بعدها مجتمعة، ومن خلال منصتها متعددة العلامات التجارية والفئات تتعامل المجموعة مع حصة كبيرة من سوق تناول الطعام خارج المنزل.

· تستفيد أسواق المجموعة من العوامل القوية للاقتصاد الكلي والديموغرافية التي تدعم نمو الدخل المتاح للمستهلكين وتغيير عادات الاستهلاك، مما يؤدي إلى مزيد من التطوير لقطاع تناول الطعام خارج المنزل. تجتمع هذه الأسواق في خصائص مشتركة تميزها على المستوى العالمي، مثل كونها اقتصادات سريعة النمو والتي تحظى بمعدلات مرتفعة لنمو إجمالي الناتج المحلي، والنسبة الكبيرة لفئة الشباب من السكان، والنمو السكاني المرتفع بشكل عام (بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 1.4% سنوياً في الدول الاثني عشر التي تعمل فيها المجموعة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 مقارنة بنسبة 0.5% في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا).

نموذج مالي مميز مع اقتصاديات وحدات قوية والتوظيف الفعال لرأس المال

· تتمتع أعمال المجموعة بزخم نمو قوي في الإيرادات، وربحية عالية، وسجل حافل بتوليد النقد. تحسن الأداء المالي للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بأداء المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مما يشير إلى انتعاش قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

· حققت المجموعة إيرادات بقيمة 2.05 مليار دولار أمريكي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر2021 )مرتفعة بنسبة 8.5% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019(، كما وصل صافي الربح العائد إلى الشركة الأم إلى 204 مليون دولار أمريكي وهامش ربح صافي 9.9%.

· تم توظيف رأس مال المجموعة بشكل منظم، مع التركيز القوي على افتتاح المطاعم الجديدة، والاستثمار في التقنية وإعادة تصميم المطاعم. وقد ساهمت تصميمات المطاعم الفعالة والإدارة التنظيمية الصارمة في التمتع بمكانة رائدة في القطاع من حيث فترات الاسترداد المتعلقة بافتتاح المطاعم الجديدة.

منصة رقمية قوية ذات مجموعة تقنيات متقدمة

· أجرت المجموعة استثمارات كبيرة في أنظمة ذكاء الأعمال للمكاتب الأمامية والخلفية، وأنشأت منصة تعتقد أنها من أكثر المنصات الرقمية تقدماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع تناول الطعام خارج المنزل. وتشغّل المجموعة 17 تطبيقاً خاصاً بعلامات تجارية محددة للتعامل مع العملاء، والتي تشير المجموعة إليها باسم التطبيقات الفائقة، حيث تتميز بوظائفها المتعددة البلدان والعملات. وتشكل التطبيقات الفائقة، إلى جانب الشركاء من منصات التوصيل ومراكز الاتصال التابعة للمجموعة، عوامل التمكين الرئيسية لتقديم المجموعة لخدمة التوصيل للمنازل. وقد تم تحميل التطبيقات الفائقة أكثر من 8 ملايين مرة كما في 31 ديسمبر 2021 بمتوسط تقييم 4.4 (من 5.0).

· استثمرت المجموعة أيضاً في التقنية المتقدمة الموجهة لخدمة العملاء، وأطلقت أكشاك الطلب الذاتي، وقوائم الطعام الرقمية، وموصلي الطعام للسيارة وغيرها من الابتكارات لمنح عملائها تجربة طلب أكثر سلاسة وكفاءة.

· تُعد قدرات المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفية الخاصة بالمجموعة متكاملةلضمان توفير البيانات المهمة للأعمال بشكل موثوق وفي الوقت المناسب.

بنية تحتية متنوعة لسلسلة التوريد تحظى باستثمارات عالية لدعم النمو المستقبلي

· تعتقد المجموعة أن البنية التحتية لسلسلة التوريد الخاصة بها تُعد من المزايا التنافسية للمجموعة في ضوء انتشارها الإقليمي. وتستفيد المجموعة من الحجم الكبير لأعمالها في تطوير عملية قوية تضمن أفضل مستوى من توافر المخزون مع إبقاء متطلبات رأس المال العامل عند الحد الأدنى. ويتم تحقيق ذلك من خلال مزيج من المهنيين المتمرسين لدى المجموعة والشراكات مع جهات خارجية (على أساس نموذج اللوجستي للطرف الثالث).

· تركز المجموعة بشدة على تنوع التوريد والاتساق ومراقبة التكلفة مع شبكة التوريد العالمية، ونهج متوازن تجاه الواردات مقابل المنتجات المحلية، وانخفاض تركيز الموردين. وتستفيد المجموعة من قوة تفاوضية كبيرة نظراً للإدارة المركزية لما نسبته 86% من نفقاتها المباشرة في عام 2021، فضلاً عن علاقاتها طويلة الأجل مع الموردين الموثوقين وتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية.

فريق إداري متمرس يتمتع بسجل حافل بالإنجازات مدعوم من قبل المساهمين

· تم تعزيز فريق إدارة المجموعة بشكل كبير منذ عام 2016. وقد شهدت المجموعة تحسينات كبيرة في محفظتها ومعدل نموها وربحيتها من خلال دعم مساهميها وجهود الإدارة الحالية. وقامت المجموعة بتحسين محفظة العلامات التجارية الخاصة بها للتركيز على العلامات التجارية الأكثر جاذبية.

· أدى التركيز على رفع كمية المبيعات والتخارج من المواقع غير المربحة، وتطبيق تدابير أكثر صرامة بشأن التكلفة والموازنة الصفرية، وتبسيط العمليات الداخلية واعتماد التقنيات الشاملة في كل أنحاء الأعمال إلى زيادة ربحية المجموعة. ورافق هذه التغييرات التحويلية التي أدخلتها الإدارة تحولاً شاملاً نحو ثقافة قائمة على القيم ومدفوعة بالأداء، مما أدى إلى تحفيز نمو الأعمال أكثر ووضعها على طريق النمو المستمر والمستدام.

· وقد تمكنت المجموعة، على مدار السنوات الأخيرة، من تعزيز الاحتفاظ بالموظفين على كل مستويات المجموعة، وقامت بتحويل العمليات الداخلية من خلال إنشاء هيكل تنظيمي غير هرمي نسبياً على الرغم من القدر الكبير من التعقيدات التي تواجهها من حيث عدد الدول التي تعمل فيها المجموعة وفيما يتعلق بالعلامات التجارية والقنوات. لقد أوجد النموذج التنظيمي للمجموعة بيئة عمل داعمة تتسم بالشفافية والجدارة، حيث حصلت على جائزة "أفضل مكان عمل" في عام 2022 من قبل مؤسسة غالوب. وتعتبر جائزة غالوب لأفضل أماكن العمل من أكثر جوائز المؤسسة سعياً من قبل الشركات ذات الثقافات المتفاعلة في مكان العمل، وكانت المجموعة إحدى الشركات الـ 12 الأولى الفائزة وإحدى شركتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصدتا هذه الجائزة في عام 2022.

استراتيجيات الشركة

تهدف المجموعة إلى تعزيز نمو الإيرادات وتحقيق ربحية قوية على المدى المتوسط من خلال أربعة محاور استراتيجية رئيسية:

· نمو محفظة المطاعم من خلال زيادة الانتشار والتوسع في الأسواق الحالية والوصول إلى فئات جديدة: ترى المجموعة أن لديها إمكانات توسع كبيرة عبر كامل محفظتها، وتتوقع المجموعة أن تواصل العلامات التجارية الرئيسية في المساهمة بشكل كبير في زيادة المطاعم الجديدة. تتمتع المجموعة بإمكانيات قوية لتنمية حصتها السوقية وحجمها في الأسواق التي تتمتع فيها بحضور قوي، وتعتقد أن لديها "الحق في العمل" في الأسواق الحالية التي لم يتم اختراقها بعد من خلال العلامات التجارية الحالية ومن خلال حقها في الرفض الأول مع أصحاب الامتياز. علاوة على ذلك، ترى أمريكانا للمطاعم فرصة استراتيجية كبيرةا في زيادة حصتها من إنفاق العملاء من خلال إضافة منافذ وعلامات تجارية جديدة إلى محفظتها.

· نمو الإيرادات على أساس المثل بالمثل: تهدف شركة أمريكانا للمطاعم إلى مواصلة تعزيز نمو الإيرادات في مطاعمها الحالية، وذلك من خلال التسويق والتسعير الذكي وابتكار المنتجات والخدمات. تتوقع المجموعة أن تواصل استثمارها الرقمي لتعزيز قدرتها على الحصول على حصة إضافية من إنفاق العملاء عبر تواجدها الحالي.

· زيادة هامش الربح: يعد توسيع هوامش الربحية أولوية في جميع نواحي الأعمال. ينعكس تركيز المجموعة على الانضباط في التكلفة في نهج الميزانية الصفرية على مستوى المجموعة استخدام أنظمة البرامج المتكاملة في الوقت الفعلي لها بالحفاظ على الربحية على مستوى المطاعم وزيادتها. وتعتقد المجموعة أن نهج التسعير الذكي الذي يعتمد على البيانات والتركيز الكبير على جودة المحفظة والسعي لتحقيق الكفاءة على مستوى المجموعة، وكذلك الرافعة التشغيلية المدمجة، ستسهم في دعم تعزيز هوامش الربح الإضافية، مع توقع فوائد إضافية من عودة دورة السلع الأساسية وحصة التوصيل إلى وضعها الطبيعي و المعتاد.

· تعدد الخيارات في المنصة: تنخرط المجموعة، بصفتها شريك امتياز موثوق ومفضل لأصحاب العلامات التجارية العالمية للمطاعم، في مناقشات حول فرص امتياز جديدة محتملة على أساس مستمر. وتواصل المجموعة أيضاً تطلعها لاتخاذ إجراءات استراتيجية محتملة إلى محفظة أعمالها، وذلك بفضل بنيتها التحتية القوية واستثماراتها الأفضل في فئتها وانتشارها الإقليمي الواسع وميزانيتها العمومية القوية ومعرفتها الممتازة في كيفية إدارة الأعمال في ظل جميع الظروف التشغيلية.

سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المال

تعتمد قدرة الشركة على دفع الأرباح على عدة عوامل، بما في ذلك توفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط النفقات الرأسمالية للشركة وأي اعتبارات مستقبلية للتصنيفات الائتمانية والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن قيام الشركة بدفع توزيعات الأرباح، أو في حالة دفع أرباح، فلا يوجد ما يضمن مقدار توزيعات الأرباح. وتعتمد القدرة على سداد توزيعات الأرباح على، وإلى جانب عوامل أخرى، ظروف السوق والأرباح المستقبلية والخطط المستقبلية للشركة وعلى تقدير مجلس الإدارة، كما ستخضع لموافقة الجمعية العمومية.

تنوي الشركة الحفاظ على سياسة قوية لتوزيعات الأرباح وتستهدف توزيع أرباح بشكل جزئي تبلغ نحو 75% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما تنوي الشركة دفع التوزيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

واعتباراً من عام 2023 فما بعد، تنوي الشركة تبني سياسة لتوزيع الأرباح سنوية. تنوي الشركة كحد أدنى توزيع 50% من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم ، كما تنوي توزيع أي أموال نقدية غير مخصصة تحديداً للأغراض المؤسسية العامة أو استثمارات النمو أو أنشطة الاندماج والاستحواذ. وسوف يكون توزيع الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مستحق الدفع في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة عند اتخاذ قرار بشأن توزيع الأرباح أن يأخذ مجلس الإدارة كذلك في الاعتبار ظروف السوق، وبيئة التشغيل السائدة آنذاك في الأسواق التي تزاول بها الشركة أعمالها، والتوقعات الخاصة بأعمال المجموعة.

لا تتوقع المجموعة زيادة أي ديون إضافية على المدى المتوسط، ولكنها ستحتفظ بالمرونة لتحسين المستوى المالي في المستقبل لدعم أي أنشطة مؤسسية محتملة، مثل عمليات الاستحواذ.

الحوكمة

تلتزم الشركة ومجلس إدارتها بمعايير الحوكمة التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. واعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، تلتزم شركة أمريكانا للمطاعم وتعتزم الامتثال لمتطلبات الحوكمة للشركات المدرجة في أسواق المال في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

· يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين (بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة). ويكون ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أعضاء مستقلون.

· يتم اختيار رؤساء كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين.

المسؤولية الاجتماعية للمجموعة واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية

تعتقد المجموعة أنها من المشغلين الرائدين على المستوى الإقليمي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال تبنيها لأفضل المبادئ المعمول بها: (1) الالتزام بالسياسات البيئية بدعم من مانحي الامتياز؛ و(2) الحد من النفايات وتأثير المناخ؛ و(3) الحد من استهلاك المواد البلاستيكية؛ و(4) الالتزام برفاهية الموظفين والمجتمع؛ و(5) توفير التدريب وتعزيز التطوير الوظيفي؛ و(6) والإدارة المسؤولة والملتزمة. وقد اعتمدت المجموعة إرشادات وسياسات داخلية تشمل ما يتعلق بالمبلغين عن المخالفات وتعارض المصالح والصحة والسلامة وتحمل المخاطر ومكافحة الرشوة والفساد والعقوبات.

وعلى الصعيد الداخلي، تشارك المجموعة بفعالية في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تتضمن الحد من استهلاك المواد البلاستيكية والاستهلاك بشكل عام، وتعزيز التنوع بين الجنسين، وتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين. على سبيل المثال، تقوم المجموعة حالياً باختبار استبدال الأكياس البلاستيكية بالورق في مطاعمها.

أمّا على الصعيد الخارجي، تضمن المجموعة أن يكون كل مورديها ملتزمين بمعايير المبادرة العالمية لسلامة الأغذية من خلال إجراء تقييمات امتثال الموردين بانتظام. وتعمل المجموعة أيضاً مع المجتمعات المحلية التي تعمل فيها مطاعمها، بما في ذلك المشاركة في التمويل الخيري وتنظيم التبرعات بالدم وتوزيع الوجبات على دور الأيتام.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني المصغر المخصص للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم: https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo/

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