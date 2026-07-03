حصدت مجموعة الشارقة العديد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز هوت غراندور العالمية 2026، بما في ذلك مجموعة من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية التي تحتفي بالتميز عبر محفظتها الفريدة من النُزل والمنتجعات، وتجارب الضيافة الاستثنائية، ومفاهيم المطاعم المتميزة. ومن أبرز هذه الإنجازات، حصول مجموعة الشارقة على جائزتي أفضل النُزل الفاخرة في الشرق الأوسط وأفضل تجربة تخييم فاخر (Glamping) في الشرق الأوسط.

وتعزز هذه الجوائز مكانة مجموعة الشارقة كواحدة من أبرز العلامات الفندقية في المنطقة، حيث تحظى بتقدير عالمي لما تقدمه من تجارب إقامة أصيلة ترتكز على التجارب الفريدة وتحتفي بالطبيعة والثقافة والتراث الغني لإمارة الشارقة.

كما سلّطت الجوائز الضوء على التنوع الاستثنائي الذي تتميز به محفظة مجموعة الشارقة، حيث حصد كل من نُزل الرفراف وواحة البداير ونجد المقصار ونُزل الفاية ونُزل القمر ورحّال التابعة لمجموعة الشارقة مجموعة من الجوائز التي شملت المنتجعات الفاخرة، والوجهات الجبلية والصحراوية، وتجارب الاسترخاء والعافية، والوجهات الرومانسية، وتجارب القوافل، والتميّز في فنون الطهي.

وتجسد مجموعة الشارقة رؤية متكاملة للسياحة المستدامة القائمة على التجارب الثرية، بما يتجاوز مفهوم الفنادق والنُزل التقليدية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن زايد، المدير العام لمجموعة الشارقة:

“تعكس هذه الجوائز الرؤية التي انطلقت منها مجموعة الشارقة منذ البداية، والمتمثلة في تقديم تجارب ضيافة استثنائية تنبع من هوية الشارقة الأصيلة، من خلال وجهات تحتفي بالثقافة المحلية والعمارة والطبيعة والتراث. وقد تم تطوير كل وجهة بعناية لتمنح الزوار إحساساً حقيقياً بالمكان، مع الحفاظ على الطابع الفريد للمحيط الطبيعي والثقافي وإبرازه. ونحن فخورون للغاية بفرق عملنا التي أسهم شغفها وإبداعها والتزامها في بناء محفظة من الوجهات التي تواصل وضع معايير جديدة للسياحة التجريبية في المنطقة.”

وتُعد جوائز هوت غراندور العالمية واحدة من أبرز المعايير المعتمدة للتميّز في قطاع الضيافة على مستوى العالم، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على تقييمات الضيوف المستقلة وغير المتحيزة، إضافة إلى تقييم جودة الخدمات ومستويات رضا النزلاء.

وتعزز هذه الجوائز الأخيرة مكانة مجموعة الشارقة كعلامة ضيافة رائدة تقدم تجارب استثنائية وتحولات ملهمة عبر بعضٍ من أجمل الوجهات الطبيعية وأكثرها تميزاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جوائز هوت غراندور العالمية 2026

مجموعة الشارقة

• أفضل النُزل الفاخرة في الشرق الأوسط

• أفضل تجربة تخييم فاخر (Glamping) في الشرق الأوسط

نُزل الرفراف

• أفضل منتجع فاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة

واحة البداير

• أفضل تجربة إقامة صحراوية في الشرق الأوسط

• أفضل وجهة لإقامة حفلات الزفاف في الشرق الأوسط

نجد المقصار

• أفضل نُزل جبلي في الشرق الأوسط

نُزل الفاية

• أفضل وجهة للاسترخاء في دولة الإمارات العربية المتحدة

نُزل القمر

• أفضل وجهة رومانسية في الشرق الأوسط

• أفضل منتجع لقضاء شهر العسل في الشرق الأوسط

رحّال

• أفضل تجربة قوافل في الشرق الأوسط

مطعم مافيا

• أفضل موقع لتجربة تناول الطعام بإطلالات خلابة على المستوى العالمي

• أفضل تقديم لفنون الطهي في الشرق الأوسط

مطعم ويشي

• أفضل تقديم لفنون الطهي على المستوى العالمي

نبذة عن مجموعة الشارقة

مجموعة الشارقة هي محفظة من 7 نزل مستوحاة من التراث العريق طوّرتها هيئة شروق (هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير)، وصُممت لتستعرض روح الإمارات من خلال الضيافة المستدامة والطبيعة الخلابة. توفر المجموعة التي تجمع بين الرفاهية والثقافة والمسؤولية البيئية تجارب أصيلة في بعض من المشاهد الطبيعية الاستثنائية في الشارقة بدءًا بكثبان الرمال الذهبية وحتى جزر القرم المحمية والقرى الجبلية التاريخية الغنية بالتراث.

تشمل مجموعة الشارقة 7 نزل فريدة، نزل البداير ونزل الرفراف ونزل القمر ونزل الفاية ونجد المقصار ونزل الرياحين، إضافةً إلى نزل الرحّال الجديد. تندمج جميع النزل مع بيئاتها الطبيعية والثقافية لتمنح ضيوفها شعورًا بالخصوصية والسكينة وحسًا عميقًا بالتناغم مع الطبيعة.

وتحرص مجموعة الشارقة على تبنّي التصاميم الصديقة للبيئة والحفاظ على التراث والعمارة المستدامة، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في تعزيز السياحة المستدامة والتجارب السياحية الفريدة. ومن خلال هذه النُزل، تدعو مجموعة الشارقة الزوار لاكتشاف روح الإمارات عبر تجارب إقامة أصيلة تجمع بين الطبيعة والثقافة والضيافة العربية الراقية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.sharjahcollection.ae

عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

تُعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الجهة الرائدة في دعم وتحفيز التنمية الاقتصادية والسياحية في إمارة الشارقة. تأسست الهيئة عام 2009 برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة. وقد قادت "شروق" استثمارات تقارب 8 مليارات درهم إماراتي من خلال أكثر من 50 مشروعًا استراتيجيًا تغطي مساحة تزيد على 60 مليون قدم مربعة.

ومن خلال تركيزها على التنمية المستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية والابتكار في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والترفيه والثقافة، تواصل "شروق" تعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال والسياحة. وتسهم مشاريعها وتجاربها المتنوعة في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمع، والحفاظ على البيئة.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://shurooq.gov.ae/

فانيسا فيصل

مديرة التسويق - مجموعة الشارقة

بريد إلكتروني v.faisal@sharjahcollection.ae | موقع إلكتروني www.sharjahcollection.ae

هينا بخت

المديرة العامة - إيفوبس للتسويق والعلاقات العامة

بريد إلكتروني Hina.bakht@evops-pr.com | موقع إلكتروني www.evops-pr.com

-انتهى-

#بياناتشركات