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عادت أربعة موانئ كبرى في ليبيا للعمل بعد إغلاق استمر منذ مساء السبت نتيجة تعرض البلاد لإعصار وسيول عارمة٬ بحسب ما أوردته وكالة رويترز عن شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية التي توفر خدمات لوجستية للموانئ في ليبيا.

وتمت إعادة فتح موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف يوم الثلاثاء فيما عاد ميناء الزويتينة للعمل صباح يوم الأربعاء٬ وفقا لما نقلته رويترز عن الشركة.

أدت السيول إلى سقوط أكثر من 2,000 قتيل وآلاف المفقودين٬ بحسب وسائل إعلام. وشهدت مدن في شرق ليبيا على رأسها مدينة درنة الساحلية ومدينة بنغازي فيضانات وسيول في أعقاب إعصار دانيال البحر المتوسط، في وقت تعيش فيه البلاد صراع سياسي.

وتدور أزمة سياسية منذ سنوات بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد ومجلس النواب في الشرق، حيث رفض مجلس النواب الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وكلف المجلس حكومة جديدة لكنها لم تتمكن من تولي مهامها في العاصمة طرابلس.

وتوقع هشام أبو شكيوات وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب أن تتضاعف حصيلة الوفيات في تصريحات لوكالة رويترز التي كشف فيها عن قيام السلطات بإحصاء أكثر من 5300 جثة في درنة وأضاف أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بمليارات الدولارات.

من جهتها٬ أفادت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا التابعة للأمم المتحدة في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك يوم الأربعاء أنه ما لا يقل عن 30 ألف شخص شردوا في درنة التي تعد اكثر المناطق تضررا من الاعصار.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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