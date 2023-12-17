أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، السيطرة على حريق في خط الشحن الرئيسي الواصل بين حقل أمال النفطي وميناء رأس لانوف النفطي شرق البلاد.

وتسعى ليبيا العضوة بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى تطوير قطاع النفط لديها الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، بعد خسائر جسيمة تكبدها وإغلاقات متكررة على يد الجماعات المسلحة على مدار سنوات في ظل اضطرابات يشهدها البلد منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.

ووفق ما قالته المؤسسة الوطنية للنفط، فقد نشب الحريق في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية "تحديدا في النقطة 160 إلى 162 كيلو في خط الشحن الرئيسي الواصل بين حقل أمال وميناء رأس لانوف النفطي.. ونشب الحريق أثناء الحفر لصيانة الخط".

ولم يتسبب الحريق في أضرار مادية أو بشرية حسب البيان دون أن يوضح تأثير ذلك على عمليات الضخ. فيما تتوقع المؤسسة استئناف عمليات الصيانة خلال ساعات.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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