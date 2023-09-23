تواصل ليبيا حصر خسائرها البشرية والمادية جراء سيول وأمطار غزيرة وعاصفة ضربت عدة مدن بالشرق، في أعقاب إعصار دانيال بالبحر المتوسط في سبتمبر، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المضطرب بالفعل وسط حالة من الفوضى وصراع سياسي تسود البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

وخلال العشر سنوات الماضية، شهد اقتصاد ليبيا - الغنية بالنفط والعضو في منظمة أوبك - تقلبات كبيرة في معدلات النمو والتضخم إضافة لحجم إنتاجها من البترول وهو مصدر رئيسي للإيرادات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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