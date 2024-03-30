تعتزم شركة نقود القابضة المصرية خفض حجم التمويل المستهدف للشركات المتوسطة خلال العام الجاري لنحو النصف بسبب ارتفاع تكلفة التمويل مع زيادة أسعار الفائدة محليا.

وتعمل مجموعة نقود في تقديم حلول التكنولوجيا المالية للمشاريع والشركات بجانب الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال عبد الرحمن علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نقود القابضة، في تصريحات صحفية بفعالية في القاهرة نهاية الأسبوع: "السنة دي احنا كان من المستهدف بتاعنا ممكن إن إحنا نوصل All most من 400 إلى 500 مليون جنيه في المرحلة الأولى.. أكيد هنهدى عن كده مش أقل من 50% في ظل ارتفاع سعر الفائدة.. وارد نوصل لـ 200- 250 (مليون جنيه) في المرحلة الأولى".

ومنذ بداية العام الجاري رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 8% على مرتين من خلال زيادة 6% في اجتماع استثنائي في مارس وقبله 2% في فبراير.

ووفق الرئيس التنفيذي، ستركز نقود القابضة خلال الفترة المقبلة على انتقاء العملاء بحيث يكون العميل قادر على السداد بدلا من التركيز على زيادة محفظة التمويلات.

ويعاني المصريون من تسارع معدلات التضخم الذي وصل إلى 35.7% في فبراير، إضافة لتراجع القوة الشرائية مع انخفاض الجنيه.

وتمتلك نقود القابضة عدة شركات، منها شركة "كاش ناو"، التي توفر حلول وخدمات مالية يومية للشركات، و"نقود فينتك"، المتخصصة في الخدمات المالية والاستثمار في الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المالية.

وكذلك تملك نقود شركة "نقود لحلول التكنولوجيا"، والتي تعمل على تقديم بنية تحتية تكنولوجية للشركات، وشركة "نقود لحلول المدفوعات الإلكترونية"، وهي منصة رقمية تستطيع الشركات من خلالها تخليص كافة أعمالها.

وتجري الشركة محادثات مع بنوك محلية حكومية وخاصة للحصول على تمويلات، لكنها لا تدرس اللجوء لجولة تمويل خارجية حاليا "مش هدفنا السنة دي،" وفق علي.

وقال عبدالرحمن علي "بنتكلم مع 6 أو 7 بنوك.. بنتكلم النهاردة في حجم تمويلات من 250 إلى 300 مليون جنيه ده المبدئي،" متوقعا إغلاق الاتفاق بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وتنتظر الشركة موافقة هيئة الرقابة المالية، لإصدار منتجات جديدة يتراوح عددها بين 8 أو 9 منتجات تمويلية، لكن الرئيس التنفيذي لم يفصح عن تفاصيل بشأن هذه المنتجات لكنه توقع إصدارها بين الربع الثالث من 2024 وحتى العام المقبل.

للمزيد- مقابلة: "نقود القابضة" المصرية ترفع رأس مالها لـ 50 مليون جنيه نهاية العام

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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