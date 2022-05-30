تستهدف شركة نقود القابضة المصرية والتي تعمل في مجال الـ Fintech زيادة رأسمالها المدفوع من 30 مليون إلى 50 مليون جنيه (1.6 ل 2.7 مليون دولار) خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب عبد الرحمن علي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة.

وتعمل مجموعة نقود في تقديم والاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية للمشاريع والشركات بجانب الخدمات المالية غير المصرفية.

"نستعد في نهاية الربع الأخير من العام لعمل زيادة رأس المال المدفوع إلى 50 مليون جنيه من خلال المستثمرين الحاليين، ومن الممكن أن يكون هناك شراكة مع أحد المستثمرين،" بحسب علي الذي رفض الخوض في تفاصيل هذه الشراكة.

وقال علي ان الهدف من زيادة رأس المال تقديم تمويلات للمشروعات والتوسع في تقديم حلول تكنولوجية لعدد أكبر من الشركات.

وأضاف: "من الممكن أن يزيد الرقم عن الـ50 مليون جنيه حسب نمو النشاط ، لكننا حصلنا بالفعل على موافقة لزيادة راس المال لهذا الرقم ".

رخصة جديدة

قال علي أن الشركة تسعى للحصول قريبا على رخصة جديدة لتقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتضاف لمجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل الشركات التابعة لها.

وبحسب علي: "سيتم العمل في هذا القطاع (تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) بحلول الربع الأول من العام القادم".

وتمتلك نقود القابضة 4 شركات، منها شركة "كاش ناو"، التي توفر حلول وخدمات مالية يومية للشركات، و"نقود فينتك"، المتخصصة في الخدمات المالية والاستثمار في الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المالية.

وكذلك تملك نقود شركة "نقود لحلول التكنولوجيا"، والتي تعمل على تقديم بنية تحتية تكنولوجية للشركات، وشركة "نقود لحلول المدفوعات الإلكترونية"، وهي منصة رقمية تستطيع الشركات من خلالها تخليص كافة أعمالها.

للمزيد عن الشركة: إطلاق مجموعة نقود القابضة للخدمات المالية غير المصرفية

(إعداد: صفية منير، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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