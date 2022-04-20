و"كاش ناو" المختصة بتقديم خدمات الدفع الفورية للشركات

القاهرة : أعلنت مجموعة نقود القابضة عن الإطلاق الرسمي للمجموعة وشركتها التابعة "كاش ناو"، وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات العامة ورواد مجال التكنولوجيا المالية. وتعمل مجموعة نقود القابضة في مجال الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية Fintech للمشاريع والشركات بجانب الخدمات المالية غير المصرفية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد الرحمن علي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة نقود القابضة: "يأتي إطلاق مجموعة نقود القابضة في إطار إيجاد كيان فعّال في مجال الخدمات غير المالية والاستثمار في التكنولوجيا المالية للمشاريع والشركات، فكانت الفكرة الرئيسية هي توفير تقنيات وأساليب وحلول جديدة تساعد الأفراد والشركات في تلبية جميع احتياجاتهم من الخدمات المالية”.

إلى جانب شركة "كاش ناو"ـ، التي توفر حلولاً وخدمات يومية للشركات، تضم مجموعة نقود القابضة ثلاث شركات أخرى هي شركة "نقود فينتك"، المتخصصة في الخدمات المالية والاستثمار فى الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المالية، وشركة "نقود لحلول التكنولوجيا"، وهي شركة تعمل على تقديم بنية تحتية تكنولوجية للشركات، وشركة "نقود لحلول المدفوعات الإلكترونية"، وهي منصة رقمية تستطيع الشركات من خلالها تخليص كافة أعمالها.

ومن جانبه، صرّح أحمد ماجد، نائب العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي لمجموعة نقود القابضة: "عند تأسيس الشركات التابعة للمجموعة وطرح الحلول والخدمات التي توفرها لتسهيل العمليات المالية للأفراد والشركات، وضعنا في الاعتبار احتياجات ومتطلبات الشركات وتنفيذ خططنا على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية من خلال فريق عمل وكوادر رائدة في مجال التكنولوجيا المالية بالإضافة لشراكاتنا المتميزة ومنها شراكتنا مع E – Finance".

وأعرب ماجد عن تقديره للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية على دعمهم الملحوظ للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والحلول المالية، حيث أنه في السنة الأخيرة شهدت مصر تأسيس عدد كبير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ولاقت دعماً كبيراً من القطاع المصرفي.

وتقدم شركة "كاش ناو" ثلاث خدمات رئيسية هي Salary Advance أو سلفة من المرتب، ومن خلالها يتم تسهيل عملية حصول الموظفين على جزء من المرتب مقدماً عن طريق التعاقد مع الشركات. والخدمة الثانية هي توفير تمويل وسيولة للسائقين العاملين لدى الشركات، حيث تسمح بإمكانية تحويل الأرصدة النقدية للسائقين لاستخدامها في الصيانة وتزويد الوقود والشحن وتوصيل الطلبات مسبقة الدفع وغيرها، بالاتفاق مع الشركات. أما الخدمة الثالثة فهي "بطاقة الشركات"، التي تتعلق بإصدار البطاقات لصالح الشركات، وتمكينها من سداد التزاماتها المالية الدورية من خلال المدفوعات الدولية والمحلية عبر الإنترنت.

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