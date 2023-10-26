قالت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الخميس، إنها سيطرت على نيالا ثاني أكبر المدن السودانية وعاصمة ولاية جنوب دارفور، بعد اشتباكات مسلحة مع الجيش السوداني، وفق بيان لقوات الدعم السريع على منصة إكس (تويتر سابقا).

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان الخميس، إنها استولت على "عدد كبير من الدبابات والمدافع والأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية جار حصرها".

وبعدها، قالت قوات الدعم السريع، في بيان لاحق الخميس، إنها تصدت لهجوم من قوات الجيش أثناء "احتفالات قواتنا بتحرير مدينة نيالا".

ولم يعلق الجيش السوداني على بيان قوات الدعم السريعة بالسيطرة على نيالا.

وجاء بيان قوات الدعم السريع بعدما تحدثت وسائل إعلام عن معارك محتدمة بين قوات الدعم والجيش السوداني في نيالا.



ونقلت بي بي سي، الخميس، عن عدة مصادر قولها إن سيطرة قوات الدعم السريع على نيالا أتت بعد شهور من القتال.

وقال شاهد عيان لبي بي سي إن سكان المدينة كانوا يحتفلون بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، إذ أنهم كانوا يأملون بأن يعني ذلك انتهاء أعمال العنف.

تأتي تطورات الخميس بعدما كان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا الأربعاء استئناف مشاركتهما في المفاوضات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية -بعد شهور من تعليقها- والتي تهدف إلى إنهاء الصراع الدائر في البلد منذ شهور.

واتفق الطرفان المتنازعان في السودان مرارا على وقف مؤقت لإطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية، لكن تلك الهدنات غالبا ما كانت تشهد خروقات، مما دفع واشنطن والرياض للإعلان في يونيو الماضي عن تعليق محادثات السلام التي تستضيفها جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي سبتمبر، أصدر البرهان، مرسوم دستوري بحل قوات الدعم السريع.

والخميس، أكدت السعودية، التي رحبت باستئناف المفاوضات، على أهمية وقف الصراع من أجل حقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، بهدف إنهاء هذه الأزمة وصولا إلى اتفاق سياسي، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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