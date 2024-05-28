خاص لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية

خلفية سريعة على الأداء الأسبوعي

للأسبوع الثالث على التوالي، سجلت أسواق الأسهم العربية تراجع في الأسعار وذلك خلال الأسبوع المممتد من 19 حتى 24 مايو، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع السابق له، ما يوحي بأن اللون الأحمر ما زال طاغي على أداء البورصات العربية خلال شهر مايو.

للمزيد: تشارت – إنفوجرافك: تراجع طفيف في أسعار أسواق الأسهم العربية خلال أسبوع

ماذا حدث؟

سجلت 7 أسواق من أصل 15 سوق تراجع في مؤشراتها السعرية خلال الأسبوع.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز العربي المركب، المصمم لتتبع أداء 11 سوق للأسهم، تراجع بنسبة 1.7% على أساس أسبوعي، في حين سجل مؤشر فوتسي واتحاد أسواق المال العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في المنطقة العربية تراجع بنسبة 1.8% خلال نفس الأسبوع.

كيف أثر موت رئيسي على الأسواق العربية؟

شهدت معظم الأسواق العربية تراجعات الاثنين 20 مايو وسط حالة عدم اليقين في المنطقة بشكل عام وذلك عقب وفاة رئيس إيران إبراهيم رئيسي الأحد 19 مايو في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، ليتراجع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة 0.6% مع تكبّد معظم الشركات المدرجة عليه خسائر، على رأسها قطاعات تقنية المعلومات والعقار والتمويل.

وقد استمر هذا الأداء الواهن حتى نهاية الأسبوع، ليتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 22 مايو إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، مع تكبّد معظم الشركات المدرجة عليه خسائر، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة 2.6% خلال الأسبوع.

وهذا مع استمرار نسب التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، مما قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وهذا بعد أن جاء محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي صدر يوم الأربعاء 22 مايو، أكثر تشدداً من المتوقع، ملمحاً بأن سياسة التشديد النقدي قد تستمر في حال لم تُكبح المخاطر التضخمية، مما ساهم في إضعاف معنويات المستثمرين بشكل عام.

وتُرجم هذا بتراجع في مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية خلال الأسبوع، من تراجع بنسبة 2.3% في مؤشر داو جونز، إلى تراجع في كل من مؤشر بورصة باريس CAC 40، ومؤشر Nikkei الياباني، ومؤشر شانغهاي الصيني بنسبة 0.9%، 0.4% و2.1% على التوالي.

تفاصيل أداء الأسواق العربية

بلغت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية 4,303.4 مليار دولار في نهاية الأسبوع، أي بانخفاض أسبوعي نسبته 0.8%.

وجاء هذا بشكل رئيسي بسبب انخفاض القيمة السوقية لسوق تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2% و3.4% على التوالي.

في موازاة ذلك، سجلت أسواق الأسهم العربية تراجع أسبوعي في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6.8% أو ما يعادل 1.2 مليار دولار، لتبلغ 16 مليار دولار، متأثرة بشكل رئيسي بتراجع في قيمة الأسهم المتداولة في كل من سوق تداول السعودية وبورصة الدار البيضاء بما يعادل 2.5 مليار دولار، لم يعوضه ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 1.1 مليار دولار.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي حجم التداول 25.2 مليار سهم خلال الأسبوع، بارتفاع قدره 15.6% أو ما يعادل 3.4 مليار سهم، وذلك جراء الارتفاع الكبير في حجم التداول في سوق العراق للأوراق التي ساهمت بما نسبته 86% من إجمالي الزيادة في أحجام التداول في المنطقة العربية.

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي)

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