كما أوضحنا في الإنفوجرافك السابق، فإن قطاعا الطاقة والصناعة هما أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة.

لذلك، فإن قطاع الطاقة العالمي قد شهد خلال العام الماضي العديد من التطورات التي تهدف إلى تعزيز توليد الطاقة من مصادر خالية من الكربون والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري للوصول في نهاية المطاف إلى إزالة الكربون من عملية توليد الكهرباء والتي تتسبب وحدها في ربع الانبعاثات.

كما يعد الهيدروجين الأخضر بالغ الأهمية لإزالة الكربون من الصلب والصناعات الأخرى.

فيمكن لإنتاج الصلب المعتمد على الهيدروجين الأخضر أن يزيل الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الفحم، وأن يقلل الحاجة إلى درجات الحرارة المرتفعة.

ولأن نشاط النقل البري يعد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات، فإن زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية تعد أبرز المستهدفات لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري.

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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