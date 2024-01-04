تباطأ أداء النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في لبنان خلال شهر ديسمبر الماضي، ليظل في منطقة الانكماش.

وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر ديسمبر إلى 48.4 نقطة من 49.5 نقطة في نوفمبر.

ويشير المؤشر إلى مزيد من الانكماش مع قراءة تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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