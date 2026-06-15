تعتزم شركة مسقا للاستثمار السعودية، للتطوير العقاري، جمع نحو 66.7 مليون ريال (17.8 مليون دولار) من طرح عام أولي مرتقب في السوق الموازية "نمو"، وفق بيان صادر عن يقين المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل، للبورصة السعودية، الأحد.

خلفيات سريعة

كانت مسقا، قد أعلنت سابقا نيتها زيادة رأسمالها عبر طرح نحو 11.1 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي رأسمالها بعد الطرح، وذلك بعد أن حصلت على الموافقات التنظيمية، ليرتفع عدد الأسهم من 100 مليون سهم قبل الطرح إلى 111.1 مليون سهم بعد الطرح.

وبينما شهد الربع الثاني من العام الجاري نشاط للاكتتابات العامة الأولية خاصة في السوق السعودية - بعد أن استقبل السوق شركة واحدة في الربع الأول وهي شركة صالح بن عبدالعزيز الراشد وأولاده - تسببت تداعيات الحرب في المنطقة في تأجيل اكتتابات كانت مقررة مثل مطلق الغويري للمقاولات.

وتأسست مسقا للاستثمار، في 2020، وتعمل في التطوير العقاري بما يشمل: سكني، تجاري و صناعي مقرها الرياض، لديها أكثر من 13 مشروع. تستهدف الشركة تقديم خدمات الإسكان المُيسر، المقاولات والتطوير للغير، والوساطة العقارية.

الجديد بشأن الطرح المزمع

(وفق بيان الأحد)

- تم تحديد سعر الطرح عند 6 ريال للسهم الواحد.

- سيتم تخصيص إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

- تمتد فترة الاكتتاب بين 17 - 24 يونيو 2026.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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