تعتزم شركة مسقا للاستثمار السعودية العاملة في التطوير العقاري، طرح عام أولي لأسهم جديدة لزيادة رأسمالها في السوق الموازية بالبورصة السعودية "نمو" حسب بيان من يقين المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل، وفق بيان الخميس لتداول.

وقد أعلنت الشركة في البيان، نيتها طرح نحو 11.1 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي رأسمالها بعد الطرح، وذلك بعد أن حصلت على الموافقات التنظيمية، ليرتفع عدد الأسهم من 100 مليون سهم قبل الطرح إلى 111.1 مليون سهم بعد الطرح.

ويعود النشاط للاكتتابات العامة الأولية خاصة في السوق السعودية، خلال الربع الثاني من العام، بعد أن استقبل السوق شركة واحدة في الربع الأول وهي شركة صالح بن عبدالعزيز الراشد وأولاده، وتلاها هذا الشهر شركة دار البلد لحلول الأعمال.

نبذة سريعة عن مسقا

(وفق البيان + موقعها الرسمي)

تأسست مسقا للاستثمار، في 2020، وتعمل في التطوير العقاري بما يشمل: سكني، تجاري و صناعي مقرها الرياض، لديها أكثر من 13 مشروع. تستهدف الشركة تقديم خدمات الإسكان المُيسر، المقاولات والتطوير للغير، والوساطة العقارية.

يمتلك مساهم وحيد وهو محمد على سعود الصقري، الأسهم الحالية للشركة بالكامل، وهو رئيس مجلس الإدارة. وتستهدف الشركة استخدام متحصلات الطرح لتنفيذ خطة توسعية ونمو مستدام.

نمت إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنحو 350% على أساس سنوي، لتسجل 162.8 مليون ريال، ما دفع صافي الربح للارتفاع بنسبة 384% على أساس سنوي، لنحو 61.9 مليون ريال.

لم تعلن الشركة بعد سعر السهم، لكن من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب التي ستقتصر فقط على المستثمرين المؤهلين، بين الفترة 17- 24 يونيو المقبل.

