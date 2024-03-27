قفز سعر سهم شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية السعودية في أول أيام تداولها في البورصة السعودية "تداول" الأربعاء، بنحو 30% مع بدء التعاملات.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2016 في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية وهي واحدة من شركات القطاع التي تم خصخصتها في المملكة.

وطرحت الشركة نحو 30% من أسهمها في البورصة، بما يعادل نحو 24.5 مليون سهم.

وتم تحديد سعر السهم في الطرح عند 48 ريال سعودي للسهم الواحد، وبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 1.2 مليار ريال (314 مليون دولار).

وارتفع سعر السهم بحلول الساعة 10.20 صباح يوم الأربعاء بتوقيت السعودية إلى نحو 62.4 ريال للسهم الواحد من سعر الافتتاح عند 48 ريال، بنسبة زيادة 30%.

وتم تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات نحو 127 مرة، واكتتاب الأفراد بنحو 22 مرة. وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 3.9 مليار ريال سعودي (نحو مليار دولار).

وكانت ملكية الشركة قبل الطرح مقسمة بين شركة مدى الدولية القابضة بنسبة 50% وشركة الغرير للأغذية بحصة 45% وشركة مسافي 5%. وسيمتلك المساهمون الثلاثة 69% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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