جدة، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("شركة المطاحن الحديثة" أو "الشركة")، الشركة الوطنية ذات المكانة الرائدة والمرموقة في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية؛ وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية، كمدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لأسهم الشركة، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الهيئة") وتحديد السعر النهائي ("السعر النهائي للطرح") لأسهم الطرح ("الطرح") بواقع 48 ريال سعودي للسهم الواحد؛ مما يعني قيمـة سوقية للشركة تبلغ 3,928 مليون ريال سعودي (1,047 مليون دولار أمريكي[1]) عنــــد الإدراج. ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة عن النطاق السعري لأسهم الطرح في 15 فبراير 2024م.

بلغت قيمة سجل الأوامر ما يقارب 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي) لتغطي الاكتتاب بما يقارب 127 مرة.

فيما يتعلق بالطرح، تم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.

وقال اسامه عشي، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الحديثة: "يمثل هذا اليوم لحظة فارقة في مسيرة المطاحن الحديثة نحو التحول لشركة مدرجة في السوق الرئيسي لتداول السعودية. تمت تغطية الاكتتاب بما يقارب 127 مرة وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري نتيجةً للطلب القوي على أسهم الشركة من قبل المستثمرين المؤسسين. وكان هذا الطلب مدفوعًا بمجموعة من المستثمرين المؤسسيين المحليين والإقليميين والعالميين المرموقين الذين استهدفنا جذبهم إلى قاعدة مساهمينا. ويمثل هذا الأداء الاستثنائي شهادة واضحة على رسوخ مقوماتنا الاستثمارية ونموذجنا التشغيلي الرائد، ومركزنا المالي القوي، ومحركات النمو القوية ونعتزم مواصلة النمو من خلال تعزيز حصتنا السوقية عبر فئات منتجاتنا الثلاث، الاستثمار المستمر في القوى العاملة والتكنولوجيا، توسيع فئات منتجاتنا، الوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، وتطوير أعمالنا بشكل مربح في قطاعات متجاورة ذات إمكانات تآزر.

يعزز نجاح هذه المرحلة من الاكتتاب دورنا في تحقيق رؤية المملكة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأجيال القادمة ونتطلع إلى تحقيق ذات النجاح مع المستثمرين الأفراد."

تفاصيل الطرح

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 48 ريال سعودياً للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 3,928 مليون ريال سعودي (1,047 مليون دولار أمريكي).

يبلغ إجمالي حجم الطرح 1,178 مليون ريال سعودي (314 مليون دولار أمريكي).

تتكون عملية الطرح من طرح 24,549,600 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل (30%) من رأس مال الشركة بعد الإدراج، والتي سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمين البائعين").

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة (24,549,600) من إجمالي أسهمها (81,832,000)

المساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة (بحصة 50% من الأسهم قبل الطرح) وشركة الغرير للأغذية (بحصة 45% من الأسهم قبل الطرح) وشركة مسافي (بحصة 5% من الأسهم قبل الطرح). وستبلغ حصتهم معاً بعد اكتمال الطرح 69% من رأس مال الشركة.

ستمتلك الشركة 818,320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687,389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130,931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.

تم تخصيص كامل أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة").

وقد يتم تخفيضها إلى 22,094,640 سهماً (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح) في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد (على النحو المحدد أدناه). وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للمؤسسات وفقاً لذلك بناء على حجم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد.

تشمل شريحة المكتتبين الأفراد الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة.

سيكون للمواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد") حق الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد خلال الفترة 05 و06 مارس 2024م (24 شعبان 1445 هـ و25 شعبان 1445 هـ[2]) وفقاً للسعر النهائي للطرح البالغ 48 ريال سعودي للسهم الواحد وذلك من خلال الجهات المستلمة وهي: بنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي (يشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة")

سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي:

يجب على كل من المكتتبين الأفراد التقدم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب الأفراد ولا يسمح بتغيير أو سحب نموذج طلب اكتتاب الأفراد بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات الاكتتاب متاحة خلال فترة الطرح في المواقع الالكترونية للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة. ويجب إكمال نماذج طلبات الاكتتاب وفقًاً للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف الاّلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه

الخدمات أو بعضها لعملائها، شريطة ما يلي:

أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

ألا تكون قد طرأت أية تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب الاكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

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-انتهى-