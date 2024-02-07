جدة، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("شركة المطاحن الحديثة" أو "الشركة")، وهي شركة وطنية ذات مكانة رائدة ومرموقة في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية ولها دوراً جوهرياً في تحقيق أهداف الأمن الغذائي للمملكة، اليوم عن نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

ووافقت تداول السعودية على طلب الشركة لإدراج أسهمها في 28 ديسمبر 2023م كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 31 ديسمبر 2023م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 24,549,600 سهمً عادي (ويُشار إليها لاحقاً بـ"أسهم الطرح") حيث تمثل ما نسبته 30% من رأس المال المصدر. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

لمحة عامة حول الشركة وأبرز أعمالها

• شركة المطاحن الحديثة هي شركة رائدة في مجال صناعة الدقيق والأعلاف الحيوانية ولاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي والحيواني في المملكة العربية السعودية. وتتمتع الشركة بمكانة راسخة في السوق مع سجل حافل بالنجاح والربحية وتوليد النقد للمساهمين.

• تضم محفظة منتجات شركة المطاحن الحديثة ثلاث (3) فئات هي: الدقيق والأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية، وتوفرها لمجموعة متنوعة من العملاء. وتقوم الشركة بتوريد منتجات الدقيق للمخابز، والقطاع الصناعي، وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، ولمتاجر البيع بالتجزئة؛ في حين يتم توريد الأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية لمجموعة من العملاء في قطاع الثروة الحيوانية.

• حققت شركة المطاحن الحديثة أعلى زيادة في الحصة السوقية في سوق الدقيق بين شركات المطاحن الأخرى - حيث استحوذت في عام 2022م على 24% من حجم السوق مقارنةً مع 20% في عام 2021م، و22% من حيث قيمة السوق مقارنةً مع 18% في عام 2021م.

• تعد شركة المطاحن الحديثة الشركة الرائدة من حيث القدرة الإنتاجية والحصة السوقية في سوق الأعلاف الحيوانية بين شركات المطاحن، بطاقة إنتاجية تبلغ 1,400 طن متري يومياً، وهي ضمن أكبر أربعة شركات من حيث قيمة حصتها في سوق الأعلاف المركبة.

• تتمتع الشركة بمواقع استراتيجية من خلال مصانعها في الجموم وخميس مشيط والجوف، تمكنّها من تلبية الطلب الداخلي في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة العربية السعودية وكذلك الاستفادة من ميزة التكلفة التنافسية عند التصدير إلى الأسواق القريبة.

• عبر مصنع الجموم، الذي يقع بين الحرمين الشريفين – في مكة المكرمة والمدينة المنورة - تلبي شركة المطاحن الحديثة الطلب المتنامي خلال مواسم الحج والعمرة من خلال منشأة حديثة تعد الأحدث بين جميع المطاحن في السعودية. وعند اتمام مشروع توسعة مصنع الجموم في الربع الأول من عام 2025م، سيكون لدى الشركة أكبر خط إنتاج في المملكة بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 1,250 طناً مترياً.

• تتمتع شركة المطاحن الحديثة بموقف مالي متميز من حيث الربحية والأداء المالي القوي، حيث حققت في عام 2022م إيرادات بقيمة 978 مليون ريال سعودي وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 33%. وقد حافظت الشركة على مستوى إيراداتها في عام 2023م، وحققت 452 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام - أي ما يقارب إيرادات النصف الأول من عام 2022م.

• تمتلك شركة المطاحن الحديثة مركز مالي مرن و بدون أي شهرة محاسبية، ومستوى مديونية منخفض حيث تبلغ نسبة صافي الدين إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء x2.3 و تدير نموذج أعمال مدر للنقد يضمن وجود متطلبات منخفضة لرأس المال العامل من التدفقات النقدية المستقبلية، مما يضمن استدامة توزيعات الأرباح ونموها.

• تلتزم شركة المطاحن الحديثة بتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الأغذية. وهي الشركة الأولى في قطاع المطاحن التي تتعاون مع الهيئة العامة للأمن الغذائي لنشر الوعي حول فقد وهدر الغذاء من خلال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء (لتدوم).

• يقود شركة المطاحن الحديثة فريق إدارة تنفيذية مخضرم يتمتع بخبرة تراكمية إجمالية تتجاوز 200 عام في قطاع الأغذية، ويدعمه مجلس إدارة متمرس ومساهمين استراتيجيين يتمتعون بخبرة واسعة في القطاع. وقد صُنّفت الشركة ضمن الفئة البلاتينية للسعودة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال د. إبراهيم سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة: "نستهل اليوم فصلاً جديداً في مسيرة شركة المطاحن الحديثة. حيث تأسست في عام 2016م وتبني على إرث ممتد على مدى خمسة عقود، مساهمةً في رفع كفاءة الأمن الغذائي في المملكة من خلال عمليات مرنة موجهة نحو النمو والالتزام الدائم بالتميز. يستند قطاعنا على أسس قوية وتسهم استراتيجيتنا الفعالة ونموذجنا التشغيلي الرائد، بالإضافة إلى فريقنا الإداري القوي الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية في مجال الغذاء، في تعزيز إمكاناتنا وقدراتنا على ايجاد والاستفادة من فرص نمو إضافية. يُعد هذا الطرح العام الأولي تأكيداً على التزامنا برؤية المملكة العربية السعودية بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء. إضافةً الى كونه شهادة على نجاح برنامج خصخصة القطاع. نحن فخورون بأن نلعب دورًا نشطًا في تعزيز كفاءة القطاع وقدرته التنافسية وبالتالي توفير أفضل جودة من المنتجات والخدمات لعملائنا. يقدم الطرح فرصة فريدة للاستثمار في شركة تتسم برؤية واضحة وركائز نمو محددة وحوكمة مؤسسية قوية تلتزم برعاية رخاء المملكة وتسهم في تحقيق اكتفائها الغذائي للأجيال القادمة."

وأضاف اسامه عشي، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الحديثة: "منذ إعادة الهيكلة في أواخر عام 2020م، انطلقت شركة المطاحن الحديثة في رحلة تحول تهدف إلى تحسين عملياتها، وتحقيق نمو في الإيرادات، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة. واليوم، يسعدني أن أعلن عن تحقيق تقدم كبير على جميع الأصعدة. في نهاية عام 2022م، حققت المطاحن الحديثة أعلى معدل نمو في حجم الحصة السوقية، والتي بلغت 24%، من سوق دقيق القمح. وسجلنا معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات بحوالي 50٪ بين 2020م و2022م، وبلغت نسبة الكفاءة الإنتاجية 92٪ اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023م. وبفضل دعم مجلس الإدارة ومساهمينا، نجحنا في تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات المقدم من ساب (SAP) ووضع سياسات وإجراءات تهدف إلى دعم استدامة عملياتنا وطموحاتنا للنمو. يبقى تركيزنا منصباً على تحقيق المزيد من النمو من خلال استراتيجية واضحة تركز على تعزيز حصتنا السوقية عبر فئات منتجاتنا الثلاث، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في القوى العاملة والتكنولوجيا، وتوسيع فئات منتجاتنا، والتوسع الجغرافي في مناطق جديدة، وتطوير أعمالنا بشكل مربح في قطاعات متجاورة توفر إمكانات تآزر وفرص تواجد في المراحل النهائية من سلسلة الإنتاج، وتحقيق الاستدامة في مختلف الأعمال. ويمثل هذا الطرح العام الأولي فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا لاستقبال مستثمرين يسعون إلى فرصة استثمارية مجدية ومجزية."

المزايا التنافسية للشركة

تعمل شركة المطاحن الحديثة في قطاع مرن وغير متغير، مدعوم بمحركات اقتصادية كلية قوية

تستفيد شركة المطاحن الحديثة من الطلب المحلي القوي والمتزايد في أسواق فئات منتجاتها الأساسية المتمثلةً في الدقيق والأعلاف والنخالة الحيوانية[1]، وتتوقع زيادة كلاً منها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% و4.6% و2.9%، على التوالي، بين عامي 2022م و2030م.

على أساس مستقل، من المتوقع أن تنمو قيمة سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4% بين عامي 2022م و2030م. أما بالنسبة لحجم السوق، فمن المتوقع أن يصل إلى 4.4 مليون طن تقريباً بحلول عام 2030م، وذلك من خلال مسارات النمو المتنوعة في المخابز، والفنادق والمطاعم والمقاهي، ومصنعي المواد الغذائية، وتجار البيع بالتجزئة.

يرتكز هذا الطلب المتزايد على التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، مدفوعاً بالنمو السكاني؛ والسياسات الحكومية والاستثمارات؛ وارتفاع دخل المستهلك المتاح للإنفاق:

§ تحفز رؤية المملكة 2030 على الاستثمار في الأمن الغذائي وتنمية قطاع السياحة في المناطق الرئيسية للشركة في المنطقتين الغربية والجنوبية، ضمن خطط لاستثمار 810 مليار دولار أمريكي في مشاريع الثقافة والترفيه على مدار العقد المقبل.

من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 2.5% بين 2022م و2030م، ليصل إلى 40 مليون نسمة تقريباً[3].

ومن المتوقع أن يرتفع دخل المستهلك المتاح للإنفاق في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7% خلال الفترة الممتدة من 2022م إلى 2030م. [4]

تتمتع شركة المطاحن الحديثة بمكانة رائدة وسريعة النمو وتعمل في قطاع ينضوي على عوائق شديدة لدخوله

استحوذت الشركة على حصة يبلغ حجمها 24% من سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية في السنة المالية 2022م، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو في الحجم بلغ 46% لتسجل أعلى نسبة نمو بين شركات المطاحن.

§ تحد المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالعمل في سوق الدقيق - والتي تسيطر عليها حالياً شركات المطاحن الأربع - من تحديات المنافسة التي قد تفرضها الشركات الجديدة. وتتم حماية مكانة الشركة من خلال عقود مطاحن الدقيق الإقليمية الحصرية طويلة الأجل الممنوحة من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي والممتدة لمدة عشر سنوات[6].

تتمتع شركة المطاحن الحديثة بمكانة سوقية رائدة في مجال الأعلاف الحيوانية بين شركات المطاحن، وبقدرة إنتاج تعد الأعلى بين شركات المطاحن الأربع في المملكة العربية السعودية، حيث تنتج الأعلاف المركبة لكلٍّ من الماشية والدواجن.

استحوذت الشركة على حصة سوق محلي قدرها 7% في إنتاج الأعلاف الحيوانية في عام 2022م.

مقارنة ببقية شركات المطاحن في المملكة، تتمتع الشركة بمكانة ريادية في قطاع الأعلاف الحيوانية وتعد الشركة الرائدة في قطاع اعلاف الدواجن، مع تحقيقها هامش ربحية متميز.

تهدف رؤية 2030 إلى زيادة الاكتفاء الذاتي الغذائي في المملكة بنسبة 80% بحلول عام 2025م – من نسبة 68% في عام 2022م – من خلال التوسع المستمر في إنتاج الدواجن والثروة الحيوانية، وبالتالي إنتاج الأعلاف الحيوانية.

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية هدفاً لتغطية استهلاك الدواجن المحلي بنسبة 100% من خلال الإنتاج المحلي للدواجن بحلول عام 2030م.

في عام 2021م، تصدرت الشركة تعديل أسعار النخالة الحيوانية لتتماشى مع أسعار السوق. وأدت هذه الخطوة إلى زيادة هوامش أرباحها ضمن هذه الفئة، مما منح الشركة مكانة متصدرة في هذه الفئة.

ارتفعت إيرادات النخالة الحيوانية بأكثر من 127% من 77.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 176.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م، بينما ارتفعت الكميات المباعة من النخالة الحيوانية بنسبة 63% تقريباً في نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات الأعلاف الحيوانية بنسبة 102% تقريباً من 198.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى حوالي 400 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

تساعد مزايا الحجم التي تتمتع بها شركة المطاحن الحديثة على الريادة وتوسيع نطاقها في مختلف الأسواق في هذه القطاعات الرئيسية.

تقدم شركة المطاحن الحديثة مجموعة شاملة من المنتجات عبر مجموعة متنوعة من نقاط الأسعار التي تلبي مختلف الاحتياجات للاستخدام الصناعي والمخابز والاستهلاك المنزلي؛

وتعمل الشركة على تعزيز محفظة منتجاتها مع زيادة التركيز على البحث والتطوير لتحسين القيمة المقدمة للعملاء وتحقيق هوامش ربح أعلى والتوسع في فئات منتجات جديدة.

تتمتع شركة المطاحن الحديثة بعمليات راسخة في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة، مما يمنحها مكانة مثلى للاستفادة من الطلب المحلي المتنامي والوصول إلى أسواق التصدير

تمتلك شركة المطاحن الحديثة حضور وقدرات إنتاجية قوية في السوق، مع ثلاثة مصانع مجهزة بالكامل تتمتع بخبرة تشغيلية واسعة نظراً لتاريخها الطويل.

تقع المصانع في الجموم (في المنطقة الغربية)، وخميس مشيط (في المنطقة الجنوبية)، والجوف (في المنطقة الشمالية)؛

يعتبر مصنع الجموم "المقياس الذهبي" للمصانع، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات وهو أقرب مصنع لطحن الدقيق لخدمة الطلب المتزايد بسرعة على الدقيق في المنطقة الغربية، ويُعزى ذلك زيادة عدد الزوار لأغراض الحج والعمرة؛

حققت شركة المطاحن الحديثة الاستغلال الأمثل لقدرات إنتاج الدقيق، وتواصل الأستثمار في زيادة إنتاج الدقيق، في حين تتمتع بإمكانيات كبيرة لاستغلال قدراتها في مجال إنتاج الأعلاف[9].

أدى الاستثمار الكبير في النفقات الرأسمالية بين عامي 2021م و2022م، والذي ركز على رفع مستوى البنية التحتية لشركة المطاحن الحديثة، إلى انخفاض في التكاليف وتحسين الكفاءة والتحول الرقمي وزيادة وتحسين مستوى استغلال القدرات الإنتاجية للمصانع خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع التوسعية الجارية في المناطق الرئيسية[10]:

حسّنت شركة المطاحن الحديثة طاقتها الإنتاجية من القمح وعززت الكفاءة التشغيلية لتزيد أيام الإنتاج من 300 إلى 320 يوماً في السنة؛

خصصت الشركة نفقات رأسمالية ضخمة من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية في مصنع الجموم، والتي من المقرر أن تتضاعف بحلول الربع الأول من عام 2025م، ليصبح أكبر خط إنتاج في المملكة[11]؛

يتمتع مصنع الجموم بإمكانات جيدة تُمكّنه من تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية في المنطقة الغربية من المملكة نتيجة النمو السكاني وزيادة عدد الزوار لأغراض الحج والعمرة؛

تخطط شركة المطاحن الحديثة لزيادة قدرتها الإنتاجية في خميس مشيط من خلال تركيب ماكينات حديثة هي الأفضل ضمن فئتها لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية في المنطقة من 1,650 طناً مترياً إلى 1,800 طن متري؛

وسّعت شركة المطاحن الحديثة محفظتها ذات القيمة المضافة لتشمل المنتجات الخالية من الغلوتين، كما أنها بصدد تطوير منتجات أخرى حالياً. هذا بالإضافة إلى الدخول إلى مجالات جديدة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والفنادق والمطاعم والمقاهي.

ضمن هذه البنية التحتية، تضمن شركة المطاحن الحديثة مراقبة مُتَّسقة لمعايير الجودة باعتبارها شركة معتمدة وفق معايير الآيزو، مع تحسين بيانات اعتماد الحوكمة البيئية والاجتماعية.

اعتمدت شركة المطاحن الحديثة إجراءات مراقبة الجودة القياسية الدولية، وتشارك في توفير التدريب والتطوير المستمر للموظفين لضمان الجودة العالية للمنتجات باستمرار؛

حددت الشركة أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة بما في ذلك فريق مخصص لمراقبة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في كل المواقع؛

حسّنت شركة المطاحن الحديثة ممارسات استهلاك الطاقة والري والتبخير بشكل كبير، كما أنها تشارك الهيئة العامة للأمن الغذائي في مبادرة تهدف للحد من هدر الطعام.

ترتكز المكانة الرائدة لشركة المطاحن الحديثة في السوق على تنوع عملياتها وعلاقاتها الراسخة مع أصحاب المصلحة

تتمتع شركة المطاحن الحديثة بقربها الجغرافي وعلاقاتها المتينة مع موردها الرئيسي والجهة التنظيمية المحلية - الهيئة العامة للأمن الغذائي – وتحافظ على علاقات إيجابية طويلة الأجل مع مورديها الآخرين.

تساهم العلاقات الراسخة للشركة مع مورديها في تقليل المخاطر المحتملة لسلسلة التوريد وإدارة المواد الخام والمخزون بمرونة.

بنت الشركة علاقات قوية وطويلة الأجل مع الموزعين الخارجيين وشركات تصنيع خارجية.

تتيح علاقاتها القوية مع الموزعين مسارات واضحة وقابلة للتطوير لكل من الأسواق المباشرة وغير المباشرة، مما يسهل الانتشار على مستوى المملكة عبر شبكة واسعة من الموزعين وقنوات البيع.

أنشأت شركة المطاحن الحديثة شركة توزيع تابعة لها، وهي شركة حصاد العربية للتجارة، لتكون بمثابة ذراع إدارة الموزعين للشركة لتمكنها من التوسع في قنوات البيع والتوزيع في المناطق المختلفة.

تحظى الشركة بمزيج إيرادات متنوع عبر قطاعاتها الفرعية الثلاثة وأنواع العملاء، مما يقلل الاعتماد على الأسواق الفردية أو العملاء.[12]

ساهم أكبر عشرة من عملاء الدقيق لدى شركة المطاحن الحديثة بنسبة 31% من إجمالي المبيعات في عام 2022م و33% من إجمالي المبيعات في النصف الأول من 2023م؛

وساهم أكبر عشرة من عملاء الأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية لدى الشركة على 45% من إجمالي المبيعات في عام 2022م و65% من إجمالي المبيعات في النصف الأول من 2023م؛

استمر أكبر خمسة من عملاء الدقيق بالتعامل مع شركة المطاحن الحديثة لمدة متوسطها 27 عاماً؛ في حين استمر أكبر خمسة من عملاء الأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية بالتعامل مع الشركة لمدة متوسطها 10 أعوام.

تتمتع شركة المطاحن الحديثة بتآزر قوي بين القطاعات الفرعية التشغيلية.

تستخدم الشركة جزءاً من المنتجات الثانوية ومشتقات الإنتاج الناتجة من إنتاج القمح في إنتاج الأعلاف حيوانية.

تتمتع شركة المطاحن الحديثة بأداء مالي قوي مع مضاعفة تدفق النقد وآفاق نموٍّ إيجابية

حققت شركة المطاحن الحديثة نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة[13]، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات قرابة 50% خلال الفترة بين عامي 2020م و2022م، وحققت إيراداتٍ بقيمة 452 مليون ريال سعودي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023م.

شهدت الشركة تطوراً مستمراً في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاطفاء، حيث بلغت 33% في عام 2022م، مما يؤكد قدرة الشركة على النمو مع المحافظة على الربحية في الفترات الماضية.

على الرغم من هذا النمو القوي، عززت الشركة تركيزها الثابت على تعزيز التدفقات النقدية الإيجابية للشركة.

تدير الشركة نموذج أعمال مدر للنقد، مما يضمن وجود متطلبات منخفضة لرأس المال العامل من التدفقات النقدية المستقبلية، مما يضمن استدامة توزيعات الأرباح ونموها.

نتيجةً لذلك، حققت الشركة معدل نمو عالٍ للإيرادات، بالإضافة إلى تحسين الربحية، ومديونية منخفضة مقارنة بنظيراتها من الشركات:

بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاطفاء x2.3 كما في 30 يونيو 2023م، مع تحقيق عوائد جذابة.

تحسين كفاءة الاستخدام والتشغيل مع تجاوز هامش صافي الدخل 23% كما في 30 يونيو 2023م، مقارنةً بما يزيد قليلاً عن 14% في السنة المالية 2021م.

حققت شركة المطاحن الحديثة قفزة كبيرة في نمو الإيرادات وهوامش الأرباح في عام 2022م، وتواصل تركيزها على مسار النمو المستدام في المستقبل كما يبدو واضحاً من نتائج عام 2023م.

يعزى الأداء المتفوق للشركة في عام 2022م إلى الإدارة القوية للعملاء والموزعين الحاليين، واستقطاب عملاء جدد، وتعزيز إمكانات قطاع الأعلاف من خلال عمليات البحث والتطوير وتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توسيع أعمال أعلاف الدواجن؛ وزيادة أسعار النخالة الحيوانية إلى المستويات العالمية، والاستثمار في تطوير الخبرات الإدارية.

يتم دعم النمو المستدام للإيرادات وهوامش الأرباح بزيادة حصة الشركة في السوق، واستقطاب عملاء جدد، والتوسع نحو مجالات المنتجات المشابهة، والاستثمار في البحث والتطوير في خطوط المنتجات الجديدة والحالية.

فريق إدارة على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة مع خبرات متنوعة وسجل حافل بالنمو والتحول

يتمتع فريق إدارة شركة المطاحن الحديثة بما يزيد على 200 عام من الخبرة التراكمية في إدارة وتحويل الشركات الدولية والمحلية والمدرجة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

يتمتع فريق الإدارة بسجل حافل في مجال النجاح التجاري وخلق القيمة، بما في ذلك:

تحقيق تحسين كبير لأنظمة الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والعديد من التحسينات التشغيلية الأخرى التي تم تنفيذها في شركة المطاحن الحديثة منذ عام 2021م (تحديد ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل تحسينات كفاءة الاستخدام).

تحظى عملية الطرح العام الأولي بدعم كامل من مستثمريها الرئيسيين شركة مدى الدولية القابضة (المملوكة بالكامل لمجموعة الراجحي القابضة) وشركة الغرير للأغذية ومسافي (كلاهما مملوك نهائياً لعائلة الغرير)، اللاتي تتمتعان بخبرة واسعة في الأسواق التشغيلية الرئيسية لشركة المطاحن الحديثة.

تتمتع شركة المطاحن الحديثة بثلاثة أعضاء مجلس إدارة مستقلين يتمتعون بخبرة دولية واسعة؛ بالإضافة إلى لجنة تدقيق وأخرى للترشيحات والمكافآت.

يساعد هذه الدعم المالي القوي على مواصلة الاستثمار في الابتكار والتوسع عبر المجالات الواعدة بالنسبة لشركة المطاحن الحديثة.16

يتمتع فريق إدارة شركة المطاحن الحديثة بفهم قوي لاتجاهات الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى نموذج عمل مرن للغاية.

تستفيد الشركة من خبرتها الواسعة في السوق للتكيّف مع تغيّر احتياجات المستهلكين ومواكبة الطلب المتغير على المنتجات المختلفة.

تركز الشركة ضمن أولوياتها الرئيسية على تدريب وتحسين كفاءة القوى العاملة لترشيد التكاليف ولتحسين جودة المنتجات على امتداد بنيتها التحتية:17

تدريب الموظفين احدى الركائز الإستراتيجية للشركة حيث تقدم برامج مثل برنامج القيادة الإدارية، وغيرها.

تهدف الشركة إلى تحسين مستوى التنوع بين الجنسين ضمن فريق عملها، فبلغت نسبة الإناث 2.5٪ من إجمالي القوى العاملة حتى 30 يونيو 2023م مقارنةً مع 0٪ في عام 2021م.

حققت الشركة التصنيف البلاتيني ضمن برنامج نطاقات لتوطين الوظائف، وتخطط لأن يشكل المواطنون السعوديون 51٪ من إجمالي كوادرها العاملة بحلول عام 2027م.

وتشمل الأولويات الاجتماعية للشركة إطلاق مبادرات لتوظيف وتدريب العاملين المحليين بالقرب من منشآت الشركة، مما يساهم في دعم المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

تمتلك شركة المطاحن الحديثة استراتيجية واضحة مدفوعة بمحركات وفرص نمو واضحة.

تستند استراتيجية نمو شركة المطاحن الحديثة على 4 ركائز أساسية:

1. تعزيز قدرات البنية التحتية الحالية لاكتساب حصة أكبر في قطاع الدقيق ومشتقاته من خلال الاستثمار المستمر في تطوير منشآتها الحالية في الجموم وخميس مشيط والجوف.

§ من المخطط توسيع منشأة الجموم في الربع الأول من عام 2025م، حيث سيتم تركيب خط طحن إضافي بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 1,250 طن متري في اليوم، أي ضعف الطاقة الحالية.

§ تحديث واحد من خطوط الإنتاج الثلاثة في منشأة خميس مشيط لرفع طاقتها الإنتاجية من 1,650 إلى 1,800 طن متري في اليوم، بالإضافة إلى زيادة استخدام القدرات المخصصة لإنتاج الأعلاف من خلال تحسين كفاءة المصنع.

2. الاستثمار في الموظفين والتكنولوجيا وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة.

§ الاستثمار المستمر في توظيف وتدريب القوى العاملة، وتمكين الشباب السعودي وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

§ تعزيز أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال اعتماد ممارسات الصحة والسلامة والبيئة التي تشجع على استخدام مواد صديقة للبيئة ومعالجة النفايات والامتثال لمعايير الآيزو، ومواصلة التوعية بهدر الطعام بالشراكة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي، واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات.

§ الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا والتحول الرقمي لدفع المزيد من التحسينات التشغيلية.

3. التوسع في المنتجات الجديدة والفئات المجاورة.

§ استمرار تطوير قدرات البحث والتطوير، ومنها على سبيل المثال شراء خلاطة صناعية كبيرة لإطلاق منتجات جديدة ذات قيمة مضافة مثل الخلطات الجاهزة، وزيادة هوامش الربح في الفئات الحالية والتوسع في قنوات وفئات جديدة.

4. الوصول إلى مناطق جغرافية جديدة من خلال الحصول على ترخيص لتصدير الدقيق، بالاستفادة من قرب المنشآت الحالية على الحدود الوطنية الجنوبية والشمالية من الأسواق القريبة، بالإضافة إلى توسيع صادرات منتجات الأعلاف الحيوانية خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق العالمية.

تفاصيل الطرح

الإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

تتكون عملية الطرح من 24,549,600 سهماً عادياً ( "أسهم الطرح" ) وتمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمين البائعين").

) وتمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمين البائعين"). يمتلك المساهمون البائعون معاً 100% من أسهم الشركة قبل الطرح. وستبلغ حصتهم معاً بعد اكتمال الطرح 69% من رأس مال الشركة. والمساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة بحصة 50% وشركة الغرير للأغذية بحصة 45% وشركة مسافي بحصة 5%.

ستمتلك الشركة 818,320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687,389 سهم )تمثل 84% من أسهم الخزينة( على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130,931 سهم )تمثل 16% من أسهم الخزينة( من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة،

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد (" المكتتبين الأفراد ") والمستثمرين من المؤسسات ( "الفئات المشاركة" )، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ( "قانون الأوراق المالية الأمريكي" ).

") والمستثمرين من المؤسسات ( )، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ( ). فيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ("إتش إس بي سي") كمستشار مالي ومنسق رئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية ومدير الاكتتاب وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية كمدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وتم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.

تم تعيين بنك الراجحي، والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ " الجهات المستلمة ") لشريحة المستثمرين الأفراد.

") لشريحة المستثمرين الأفراد. يرجى الاطلاع على نشرة الاصدار لمعرفة التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الاكتئاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة : تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ "تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منها بـ " الفئة المشاركة ") (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 1-("التعريفات والمصطلحات") من نشرة الاصدار). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر أربعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفاً وستمائة (24,549,600) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وعشرين مليوناً وأربعة وتسعين ألفاً وستمائة وأربعين (22,094,640) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ "تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منها بـ " ") (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 1-("التعريفات والمصطلحات") من نشرة الاصدار). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر أربعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفاً وستمائة (24,549,600) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وعشرين مليوناً وأربعة وتسعين ألفاً وستمائة وأربعين (22,094,640) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة. الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة. يعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتئاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليونين وأربعمائة وأربعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وستين (2,454,960) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

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-انتهى-