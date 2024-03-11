جدة، المملكة العربية السعودية– تعلن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("شركة المطاحن الحديثة" أو "الشركة")، الشركة الوطنية ذات المكانة الرائدة والمرموقة في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية؛ وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية، مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لأسهم الشركة، اليوم عن اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

ويأتي ذلك بعد الاكتمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر للفئة المشاركة من المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريال سعودي للسهم الواحد، والتي أسفرت عن تغطية شريحة المؤسسات بما يقارب 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث امتدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من 5 إلى 6 مارس 2024م. وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد 2,454,960 سهم عادي، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 966,707 مكتتب وتمت تغطية الاكتتاب بواقع 21.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد.

وقد خصصت الشركة سهمين (2) كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.0076%.

فيما يتعلق بالطرح، عُينت شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.

تفاصيل الطرح:

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 48 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 3,928 مليون ريال سعودي (1,047 مليون دولار أمريكي[1]).

يبلغ إجمالي حجم الطرح 1,178 مليون ريال سعودي (314 مليون دولار أمريكي).

تتكون عملية الطرح من طرح 24,549,600 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة، والتي سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمين البائعين").

ستبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج (24,549,600) 30% من إجمالي أسهم الشركة (81,832,000)

المساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة (بحصة 50 % من الأسهم قبل الطرح) وشركة الغرير للأغذية (بحصة 45 % من الأسهم قبل الطرح) وشركة مسافي (بحصة 5 % من الأسهم قبل الطرح). وستبلغ حصتهم معاً بعد اكتمال الطرح 69 % من رأس مال الشركة.

ستمتلك الشركة 818,320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687,389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130,931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع اكتمال عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.

الجدول الزمني المتوقع للطرح:

التاريخ (هجري[2]) التاريخ (ميلادي) الحدث الرئيسي بحلول 08 رمضان 1445هـ بحلول 18 مارس 2024م إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) من المتوقع ان يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية. (www.saudiexchange.sa). التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية

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