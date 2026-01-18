عينت شركة أكاديمية التعلم السعودية العاملة في قطاع التعليم والتدريب والمدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية "نمو" مستشار مالي لغرض الانتقال للسوق الرئيسية، وفق بيان من الشركة للبورصة الأحد.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على الانتقال للسوق الرئيسية في يونيو 2024.

وقالت الشركة في بيان الأحد، إنها ستعمل مع المستشار المالي على استيفاء جميع متطلبات الانتقال الذي يخضع لموافقة تداول ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات.

وقد تأسست الشركة التي يقع مقرها في الدمام عام 2004 وأدرجت في سوق نمو منذ يوليو 2022 وتقدم خدماتها التعليمية من خلال عدد من المعاهد في المملكة، وفق بيانات رسمية.

