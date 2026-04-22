وافقت هيئة السوق المالية السعودية، لشركة بيرين السعودية المتخصصة في مجال المياه المعبأة، لطرح 66 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها للاكتتاب العام، وفق بيان الهيئة مساء الثلاثاء.

وتشهد البورصة السعودية، انتعاشة في طلبات الاكتتاب خلال الربع الثاني من العام، فيما شهدت إدراج وحيد منذ بداية 2026 لشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده بعد طرح عام أولي تم في الربع الأول من العام. وقد أعلنت شركة دار البلد لحلول الأعمال السعودية العاملة في خدمات تقنية المعلومات، هذا الأسبوع، نيتها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية لدى تداول.

ولم تعلن بيرين بعد تفاصيل الطرح العام الأولي المزمع، فيما قال بيان الهيئة إنه سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالطرح قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت مناسب.

وتعد الشركة التي مقرها الرياض، واحدة من أبرز شركات تعبئة المياه في المملكة، وهي تابعة لمجموعة الراجحي المالية السعودية، فيما تمتلك شركة حصانة الاستثمارية السعودية الحكومية الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية 40% من بيرين بعد عملية استحواذ أعلن عنها في بيان صحفي العام الماضي.

وحسب بيان عملية الاستحواذ، تعمل بيرين من خلال 3 مصانع يقع اثنين منهم في الرياض والثالث في جدة، كما تمتلك 24 مستودع ومنفذ للبيع.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا