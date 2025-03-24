الرياض، المملكة العربية السعودية: قدمت شركة الأهلي المالية خدماتها بصفتها المستشار المالي، لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار "الراجحي للاستثمار"، في بيع حصة تبلغ 40 %في شركة "مياه بيرين" إلى شركة "حصانة الاستثمارية"، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتُعد "بيرين" شركة رائدة في قطاع تعبئة مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة منتجاتها ضمن محفظة راسخة من العلامات التجارية المتعددة، وتتمتع بنموذج أعمال متكامل، وموقع إستراتيجي يمكنها من الاستفادة من قدراتها التصنيعية القوية، فضلاً عن عمليات الشراء الفعالة، ونطاق التوزيع الواسع، والجاهزية العالية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في جميع أنحاء المملكة، من خلال شبكة لوجستية تضم ثلاثة مصانع متطورة في الرياض وجدة، بالإضافة إلى 24 منشأة تخزين، والعديد من المستودعات المنتشرة في أغلب مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ زيد الغول، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي المالية، قائلاً: " تأتي هذه الصفقة مدفوعة بفرص النمو النوعية التي يوفرها القطاع الاستهلاكي السعودي، والتدفقات السياحية الكبيرة والمتنامية التي تشهدها المملكة، كما تتماشى الصفقة مع زيادة الوعي الصحي الذي تدعمه مبادرات رؤية السعودية 2030 للحد من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، واستثماراتها المتواصلة في البنية التحتية الصحية، بما في ذلك مرافق اللياقة البدنية والترفيه. وتتوائم هذه الصفقة مع الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة حصانة في القطاع الاستهلاكي وسجل شركة الراجحي للاستثمار الحافل في بناء شراكات ناجحة في القطاع."

هذا، وتواصل شركة الأهلي المالية التزامها بمساعدة الشركات على النمو والتوسع والنجاح، من خلال دورها الريادي في تقديم الدعم الاستراتيجي والخبرة المالية في عمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى دورها البارز في أسواق الأسهم والديون، وتمويل الشركات، والاستشارات المتعلقة بالديون.

عن شركة الأهلي المالية:

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخَّصة من قِبَل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، تمتلك خبرة عميقة في خمس مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وهي الوسيط الأعلى تصنيفًا من حيث الحصة السوقية في السوق المالية السعودية اعتبارًا من ديسمبر 2024م، وأكبر مدير أصول في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 239 مليار ريال سعودي (63.73 مليار دولار) اعتبارًا من ديسمبر 2024م.

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