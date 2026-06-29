القاهرة ، مصر: في خطوة جديدة لدعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة أر. ايه. تي. بي ديف للنقل كايرو، والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق مبدئي للتعاون في إنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر.

وقد تم توقيّع الاتفاق المبدئي من قبل كل من معالي السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة فيرونيك فولان المدير التنفيذي للدول بالوكالة الفرنسية للتنمية والمهندس وديع بوشيحة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من

معالي الفريق / كامل الوزير، وزير النقل والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة والسيد إريك شوفالييه السفير الفرنسي والسيدة آن شواو، نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر

وتعكس هذه المبادرة الالتزام المشترك للأطراف الثلاثة بدعم مسيرة تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال تعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للعمل في قطاعي النقل والتنقل الحضري

وقال المهندس وديع بوشيحة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أر. ايه. تي. بي ديف للنقل كايرو

نفخر بالمشاركة في هذه المبادرة الطموحة التي تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاعي النقل والتنقل الحضري. وتمثل هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين من أجل توفير تعليم فني عالي الجودة يربط بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، ويمنح الطلاب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المدرسة في إعداد كوادر مؤهلة تدعم مستقبل قطاع النقل في مصر وتواكب خطط التنمية المستدامة للدولة.

وتُمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من الكفاءات المؤهلة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

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