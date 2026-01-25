جمعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المدرجة في تداول، مليار دولار من إصدار صكوك مقوّمة بالدولار تم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها، حسب بيان صادر عن الشركة للبورصة الأحد.

معادن، التي تأسست عام 1997 ومدرجة في البورصة السعودية منذ 2008 تعمل في أنشطة التعدين، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 63.78% منها، حسب بيانات السوق.

تفاصيل الصكوك

(حسب إفصاحات الشركة)

- تم إصدار الصكوك بأجل 10 سنوات وبعائد 5.250% سنويا.

- تم الإصدار بموجب برنامج معادن الدولي لإصدار الصكوك، الذي أسسته في 4 فبراير 2025 وذلك لتمويل أغراض الشركة.

- تولى كل من: سيتي غروب جلوبال ماركتس المحدودة، غولدمان ساكس إنترناشيونال، بنك إتش إس بي سي، جي بي مورغان للأوراق المالية، شركة بيت التمويل الكويتي كابيتال للاستثمار، شركة البلاد للاستثمار، شركة الجزيرة للأسواق المالية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك اوف تشاينا ليمتد فرع هونج كونج، بي ان بي باربيا، ميرل لينش الدولي، ميزوهو إنترناشيونال، ناتكسيس، وشركة الأهلي المالية كمدراء رئيسيين فيما يتعلق بطرح الصكوك.

- ستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

- يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب مستند الإصدار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

