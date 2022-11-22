وجه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بأن يكون يوم الأربعاء إجازة لجميع الموظفين والطلبة بالمملكة بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء يوم الثلاثاء.

ويشمل القرار الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وجاء توجيه الملك بعد الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على منتخب الأرجنتين في كأس العالم بهدفين مقابل هدف.

وفي سياق متصل، أعلن تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية أن الدخول لمدينة "البولفيارد سيتي" و"البوليفارد وورلد" و"ونتر لاند" -وهي مقاصد ترفيهية ضمن موسم الرياض الترفيهي- سيكون مجاني يوم الثلاثاء بمناسبة فوز المنتخب، بحسب تغريدة لآل الشيخ على حسابه على موقع تويتر.

للمزيد: السعودية تفاجئ الجماهير وتحقق فوز تاريخي على الأرجنتين



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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