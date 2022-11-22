* تم التحديث بتصريحات مدرب منتخب السعودية وأحد لاعبيه



فاجأ الأخضر السعودي منتخب الأرجنتين ليهزمه 2-1 على ملعب لوسيل ظهر الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ورغم ان الأرجنتين انهت الشوط الأول متقدمة بهدف قائدها ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلا أن المنتخب السعودي رد بهدفين سريعين في الشوط الثاني عبر صالح الشهري وسالم الدوسري ليحقق الأخضر فوزا تاريخيا وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه أحد أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخبي المكسيك وبولندا.

وقال هيرفيه رينار مدرب منتخب السعودية: "في كرة القدم لا تعرف أبداً من سيفوز هذه الرياضة لطالما أبهرتنا بالمفاجآت. نحن في المركز 53 عالمياً وواجهنا المرشح الأول لنيل اللقب وبقيادة ليونيل ميسي الذي يلعب كأس العالم لآخر مرة، لكن دائماً لا تعرف ماذا سيحدث".

وأضاف: "إذا واجهنا الأرجنتين عشر مرات سنخسر تسعة ونفوز مرة واحدة وهو ما حدث اليوم".

وقال صالح الشهري صاحب هدف السعودية الأول، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "وثقنا بأنفسنا قبل المباراة وقلنا أننا على قدر التحدي وأثبتنا ذلك اليوم. إذا عملت بقوة لتحقيق ما تريد فلا شيء مستحيل".

وأضاف: "صحيح أننا حققنا الفوز ولكننا لم نتأهل بعد، سنفرح اليوم ومن الغد سنركز للمباراتين المقبلتين. حرام ألا نتأهل لدور الـ 16 بعد فوز اليوم".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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