والسعودية ترفع قيود وباء كورونا

تطورات الأزمة الأوكرانية

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم السبت، إن 351 شخص قتلوا وأصيب 707 آخرون منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى يوم أول أمس الجمعة.

ومازالت المحاولات الروسية للسيطرة على خاركيف والعاصمة كييف مستمرة، بينما قد تُعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الطرفين يوم الاثنين، بحسب ما نقلته وكالات أنباء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت شركتا فيزا وماستركارد الأمريكيتان للمدفوعات إنهما علقتا عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا وإنهما سيعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في البلاد.

وانضمت شركتا بوما للمنتجات الرياضية ودار أزياء برادا لقائمة الشركات التي أعلنت تعليق مبيعاتها في روسيا، إلى جانب دور الأزياء الفرنسية الكبرى شانيل وأل في أم أتش وهيرميس وكيرينغ.

للمزيد: روسيا تحتل أكبر محطة نووية في أوكرانيا

تداعيات اقتصادية خطيرة لأزمة أوكرانيا

- حذر صندوق النقد الدولي، في بيان لمجلسه التنفيذي يوم السبت، من عواقب اقتصادية "بالغة الخطورة" لاستمرار النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية -بما في ذلك القمح- مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال إنه "إذا تصاعد الصراع، فسيكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرا. وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جسيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى".

للمزيد: أسعار القمح آخذة في الارتفاع فيما تراوح أزمة أوكرانيا مكانها

تمويل بـ 13.4 مليار دولار لأرامكو

- نقل الموقع الإلكتروني لقناة العربية السعودية، يوم الأحد، عن مصادر مصرفية مطلعة قولها إن التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط، أكبر شركة نفط في العالم، انتهى من الاتفاق مع 19 بنك لتقديم تمويل معبري بقيمة 13.4 مليار دولار لتمويل الصفقة والبالغ قيمتها الكلية نحو 15.5 مليار دولار.

والتمويل المعبري هو قرض قصير الأجل يتم منحه لحين تدبير التمويل الأساسي طويل الأجل للمشروع.

وكانت أرامكو أعلنت في ديسمبر توقيع صفقة مع ائتلاف مستثمرين بقيادة "بلاك روك" للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية لتأجير وإعادة استئجار شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة بقيمة 15.5 مليار دولار.

,تشارك في عملية التمويل بنوك خليجية بنك الرياض، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى 3 بنوك صينية، وفق المصادر.

للمزيد: تحليل- هل نشهد طرح جديد لأرامكو في 2022؟

رفع أغلب قيود كورونا بالسعودية

- أعلنت وزارة الداخلية السعودية رفع أغلب التدابير التي تفرضها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا اعتبارا من أمس السبت، وتضمنت الآتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس):

* إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

* إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات.

* عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

* عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر معتمد قبل القدوم إلى المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين إلى المملكة.

* رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق، ومالاوي، وموريشيوس، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، والقمر المتحدة، ونيجيريا، وإثيوبيا، وأفغانستان.

للمزيد: كورونا والسعودية... إيرادات العمرة ستتأثر

أرباح البورصة السعودية السنوية ارتفعت 17.4%

ارتفع صافي الأرباح السنوية لمجموعة تداول السعودية القابضة (التي تدير البورصة السعودية) بنسبة 17.4% في عام 2021، لتصل إلى 587.7 مليون ريال سعودي (156.7 مليون دولار) مقارنة مع 500.5 مليون ريال (133.5 مليون دولار) في 2020، نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 12.6%، بحسب بيان للشركة يوم الأحد.

للمزيد: السعودية تفوز بسباق طروحات البورصة في 2021

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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