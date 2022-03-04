أعلنت أوكرانيا الجمعة سيطرة روسيا على  محطة الطاقة النووية  "Zaporizhzhia " في أوكرانيا وذلك في أعقاب حريق تم السيطرة عليه صباح اليوم.

أبرز المعلومات عن المحطة:

-    تأسست بين العامين 1984 و 1995.

-     أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا.

-     تاسع أكبر محطة نووية في العالم.

-    تقع بالقرب من مدينة إنرهوادر جنوب شرق أوكرانيا وتبعد حوالي 200 كيلومتر عن منطقة دونباس (التي أعلنت روسيا استقلالها قبل الحرب) و 550 كيلومتر جنوب شرق كييف.

-    يوجد في أوكرانيا 15 مفاعل نووي وتضم المحطة وحدها 6 مفاعلات.

-    ينتج كل مفاعل 950 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ إنتاج المحطة الإجمالي 5700 ميجاوات ما يكفي من الطاقة لحوالي 4 ملايين منزل.

-    تنتج خٌمس الكهرباء في أوكرانيا وما يقرب من نصف الطاقة التي تولدها منشآت الطاقة النووية في البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)  

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com

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