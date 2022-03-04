أعلنت أوكرانيا الجمعة سيطرة روسيا على محطة الطاقة النووية "Zaporizhzhia " في أوكرانيا وذلك في أعقاب حريق تم السيطرة عليه صباح اليوم.

أبرز المعلومات عن المحطة:

- تأسست بين العامين 1984 و 1995.

- أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا.

- تاسع أكبر محطة نووية في العالم.

- تقع بالقرب من مدينة إنرهوادر جنوب شرق أوكرانيا وتبعد حوالي 200 كيلومتر عن منطقة دونباس (التي أعلنت روسيا استقلالها قبل الحرب) و 550 كيلومتر جنوب شرق كييف.

- يوجد في أوكرانيا 15 مفاعل نووي وتضم المحطة وحدها 6 مفاعلات.

- ينتج كل مفاعل 950 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ إنتاج المحطة الإجمالي 5700 ميجاوات ما يكفي من الطاقة لحوالي 4 ملايين منزل.

- تنتج خٌمس الكهرباء في أوكرانيا وما يقرب من نصف الطاقة التي تولدها منشآت الطاقة النووية في البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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