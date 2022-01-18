تقدّم خدمات السياحة الدينية الشاملة للأفراد ووكالات السفر في أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبح بإمكان المعتمرين ووكالات السفر في أنحاء العالم التخطيط لرحلات العمرة وتنظيمها عبر موقع Zamzam.com، المشروع المشترك مع TBO.com، منصة توزيع السفر الرائدة على مستوى العالم. وانطلق الموقع بوصفه أول منصة سفر عبر الإنترنت عاملة عبر الإنترنت بالكامل لتنظيم رحلات العمرة وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات والأفراد، بهدف تحقيق تجربة شاملة لا نظير لها للمعتمرين.

وجرى تطوير منصة السفر عبر الإنترنت التخصصية الشاملة هذه لتلبية الحاجة المتزايدة إلى إثراء السياحة الدينية وتيسيرها وإضفاء طابع الحداثة عليها. وسيكون بوسع المعتمرين وزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة أداء مناسكهم الدينية في طمأنينة وسهولة بفضل برنامج الرحلة المنسق والمعدّ بما يتناسب مع متطلباتهم.

ووصف عمر أكبر، الرئيس التنفيذي لموقع Zamzam.com، الدور الذي تقوم به منصة السفر عبر الإنترنت هذه في إحداث التحوّل بقطاع السياحة الدينية، بـ "الحيوي والمهمّ"، قائلًا إن ابتكار هذه المنصة جاء بوحي من القيم الأساسية المتمثلة في النزاهة والموثوقية والشفافية، وبغرض تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 و التي تتمثل في التيسير على الجميع في كل ما يتعلق بالتخطيط لرحلات العمرة وتنظيمها. وأضاف: "تتمثل رؤيتنا الكامنة وراء إطلاق منصة السفر عبر الإنترنت Zamzam.com في مساعدة المسافرين في البحث عن كل خدمة يحتاجون إليها والتخطيط لها وحجزها، وذلك كله عبر منصة واحدة".

ومضى إلى القول: "يزداد اهتمام المسافرين عامّة بالاستمتاع بتجربة سفر فريدة تلبي احتياجاتهم وتحقّق رغباتهم، والمعتمرون بدورهم باتوا أكثر مواكبة لهذا التوجّه، لذلك حرصنا على التعاون مع نخبة الشركاء ووكالات السفر والموردين في جميع أنحاء العالم لمنح المعتمرين تجربة سفر روحانية مفعمة بالطمأنينة، وتعزيز مكانتنا لنغدو قادرين في المستقبل على تقديم مزيد من الخدمات والباقات المبتكرة للمعتمرين، بما يلبي احتياجاتهم الشخصية بدقة أكبر".

وحظِيت المنصة، التي تشتمل على محرك بحث متخصص بالحجز لرحلات العمرة، على اعتماد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية (مقام)، نظام التوزيع العالمي الرسمي التابع للوزارة ، وتستخدم تقنيات متقدمة ذات واجهة استخدام سهلة تتيح للمستخدمين حجز رحلات العمرة. ويمكن للمسافرين تنظيم رحلاتهم بما يناسب رغباتهم من نواحي أماكن الإقامة في الفنادق ووسائل النقل والمواصلات، إضافة إلى الحصول وخدمات الاستقبال والجولات السياحية.

هذا، ويلتزم موقع Zamzam.com بابتكار تجربة عمرة ثرية للأفراد ووكالات السفر والشركاء والمختصين ومديري الوجهات السياحية، بهدف إثراء تجربة السفر للمعتمرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من أكثر من 110 دول حول العالم. وتتسم المنصة بالأسعار المعقولة وعملية التسجيل والحجز السلسة، وتحرص على توطيد علاقات الشراكة مع جميع موردي الخدمات لتقديم باقات متنوعة ذات أسعار تنافسية ومزايا تعزز ولاء المعتمرين. وتتيح المنصة مركز دعم متعدد اللغات من طراز رفيع يعمل على مدار الساعة، للتيسير على الراغبين في أداء العمرة وتمكينهم من تحقيق مرادهم بسهولة.

يمكن زيارة الموقع www.zamzam.com للمزيد من المعلومات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن Zamzam.com

يقع المقر الرئيس لموقع Zamzam.com في المملكة العربية السعودية وهو معتمد من وزارة الحج والعمرة، ويشتمل على محرك بحث متقدّم للغاية وموثوق به مخصّص للشركات والأفراد، يسهل على المعتمرين ووكالات السفر في جميع أنحاء العالم حجز خدمات السفر الشاملة الخاصة بالعمرة، بما يتضمّن التأشيرات والرحلات الجوية والفنادق والنقل وزيارة المعالم الدينية، وغيرها من الخدمات.

ويتيح الموقع، بصفته رائد خدمات سفر العمرة المقدمة عبر الإنترنت، خدمات شخصية ودعمًا متعدد اللغات على مدار الساعة، علاوة على خدمات الحجز الشخصية، وذلك بأعلى درجات النزاهة والموثوقية والشفافية والتميّز.

ويحظى Zamzam.com بثقة مجتمع السفر والمتعاملين على مستوى العالم نظرًا للخدمات عالية الجودة التي يقدمها والشبكة القوية والواسعة من الشركاء والوكالات والموردين الذين يتعاون معهم. ويُعتبر شريكًا مثاليًا للعاملين في قطاع السفر ومديري الوجهات السياحية وقطاع الضيافة، بفضل المجموعة الواسعة من الخدمات التي يتيحها.

للاستفسارات الإعلامية، يمكن التواصل مع:

أمجد صقر، غولن

Zamzam@golin-mena.com

+971 50 866 4910

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